De raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het licht op groen gezet voor een bijdrage van 1,25 miljoen euro aan het solidariteitsfonds van de Pro League. Dat fonds werd opgericht om de financiële impact van de coronacrisis te verzachten.

De Belgische voetbalbond kwam eerder al met 2,2 miljoen euro steun over de brug voor de amateurclubs (via kwijtschelding van bondsbijdragen), en gaat nu ook in op de wens om het solidariteitsfonds van de profclubs te spijzen. De KBVB hevelt 1,25 miljoen euro uit toekomstige winsten van de Rode Duivels op het EK in 2021 naar de Pro League. 'De concrete modaliteiten hiervan dienen nog te worden bepaald', klinkt het in een communiqué.

Binnen de raad van bestuur was wat wrevel ontstaan, omdat bondsvoorzitter Mehdi Bayat zonder overleg de bijdrage van 1,25 miljoen euro al had beloofd aan de Pro League. De timing van het voorval kwam bovendien erg ongelegen. Bayat kwam de voorbije dagen in opspraak wegens zijn dubbele rol. De bondsvoorzitter is ook gedelegeerd bestuurder bij Charleroi. Antwerp ziet daar 'structurele belangenvermenging' ontstaan, en diende een klacht in bij de Mededingingsautoriteit en de UEFA.

De bondsvoorzitter had wat uit te leggen in Tubeke, waar de vergadering plaatsvond, maar kan zijn belofte aan de Pro League wel nakomen. De profclubs zullen de 1,25 miljoen euro aanwenden om de financiële impact door de coronacrisis te verzachten. Daarnaast krijgen ploegen die naast een Europees ticket grepen een tegemoetkoming. Behalve de KBVB dragen ook de Belgische ploegen in UEFA-competities volgend seizoen bij aan het solidariteitsfonds. Concreet zullen zij tien procent van de startgelden van de groepsfase én de play-offs in de UEFA-competities in een pot steken. Hoeveel geld daarin zit, hangt dus ook af van hoever onze Europese vertegenwoordigers geraken in Europa.

Elke 1B-club krijgt 100.000 euro uit het solidariteitsfonds. Voor een 1A-club voorziet de verdeelsleutel in minimaal 200.000 euro. Elke ploeg die een thuiswedstrijd in rook op zag gaan op de slotspeeldag van de reguliere competitie heeft recht op nog eens 140.000 euro. Genk, Anderlecht en KV Mechelen krijgen er nog eens 500.000 bovenop, omdat ze nog kans maakten op een plek in play-off 1 en dus Europees voetbal.

