De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) komt maandagvoormiddag samen, onder meer om de vacante positie van voorzitter in te vullen. Robert Huygens, de man die sinds eind mei de ceremoniële rol ad interim vervult, wordt waarschijnlijk vast benoemd voor een mandaat van één jaar tot juni 2022.

Eind mei kondigde Mehdi Bayat na twee jaar zijn afscheid als bondsvoorzitter aan. De sterke man van Sporting Charleroi, die de fakkel in 2019 overnam van Gérard Linard, wilde zijn tijd liever besteden in de uitbouw van zijn eigen profclub. Oudgediende Huygens nam tot eind augustus, wanneer de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter zou kiezen, het roer over. Maar zijn interim-aanstelling zou maandag zomaar vast kunnen worden.

Vorige week nog werd Paul Van den Bulck vooruitgeschoven als de gedoodverfde favoriet voor het bondsvoorzitterschap. De Brusselse advocaat werd in juni nog maar aangesteld als een van de twee nieuwe onafhankelijke bestuursleden binnen de voetbalbond en maakte sindsdien een goede, diplomatische en serene indruk. Omdat al langer de idee bestaat dat een bondsvoorzitter best geen banden heeft met het amateur- en het profvoetbal, leek Van den Bulck op weg de top van het Belgisch voetbal. Vooral de Pro League zag daar heil in.

Toch kan de 55-jarige advocaat aan de balies van Parijs en Brussel niet aangeduid worden. Je moet immers minstens een jaar legislatuur achter de kiezen hebben, voor je je kandidaat kan stellen. Omdat er bovendien weinig draagvlak bestaat om RSCA-man Michael Verschueren bondsvoorzitter te laten worden, heeft de Pro League geen ijzers meer in het vuur te gooien. De andere drie bestuurders die via de Pro League een mandaat kregen in de Raad van Bestuur (Michel Louwagie, Bruno Venanzi en Peter Willems) passen voor het bondsvoorzitterschap. Verschueren zou wel azen op het ondervoorzitterschap.

En dus komt de 73-jarige Huygens opnieuw in beeld. Het management van de KBVB zal voorstellen om hem vast te benoemen voor een mandaat van een seizoen, tot medio 2022. Een compromis waar zowel de amateurs als het profvoetbal zich in kunnen vinden. In principe zal Van den Bulck dan volgend jaar wel zijn kandidatuur indienen, maar tot dan zit hij zeker in de wachtkamer.

Huygens is voor het grote publiek geen grote naam, maar binnen de voetbalbond draait hij al tientallen jaren mee. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur. Voordien was hij voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse vleugel en lid van het Uitvoerend Comité.

