De thuiswedstrijd tegen Cyprus (19/11) is de laatste van de EK-kwalificaties en dat wil de voetbalbond niet zomaar laten passeren. De bond wil er een galawedstrijd van maken.

De Rode Duivels hebben zich al gekwalificeerd voor EURO 2020 maar dat weerhoudt de Belgische voetbalbond KBVB er niet van om van de laatste wedstrijd tegen Cyprus een groot feest te maken. Het doel: een perfecte 30 op 30 behalen en de fans verwennen. Als hoofdact komt de Italiaans-Amerikaanse zangeres Gala zal haar wereldhit 'Freed from Desire' spelen. Dat nummer wordt nu steeds afgespeeld bij een goal van de Rode Duivels.

Om het feest nog meer in gang te laten komen, zijn er ook 34.000 vlaggetjes voorzien met de afbeelding van Michy Batshuayi en Thomas Meunier en het onderschrift 'Waar is dat feestje?' 'Hier is dat feestje!'. 'Op die manier willen we interactie brengen in het publiek en er een knallend feestje van maken. Het gaat tenslotte om het vierde grote toernooi van onze nationale voetbalploeg sinds 2014.', klinkt het bij de KBVB.

Tegen San Marino was er ook al een groot feest, wat bijna bekroond werd met een recordzege van de Duivels. Toen was er al een photobooth, maar die word voor deze gelegenheid volledig uitgebreid. In het nieuwe hoogtechnologische exemplaar zal je op de foto kunnen met levensechte Rode Duivels. Er zullen ook, net zoals tegen San Marino, een aantal pannaveldjes en een footbowling in de fanzone staan.

Tot slot zal de KBVB ook haar recyclagebeleid van volgend jaar een eerste keer oefenen. In samenwerking met Coca-Cola en AB Inbev staat een ecoteam van 120 mensen paraat om de supporters te helpen hun afval in de juiste vuilbak te gooien. Beide partners zullen meten hoeveel er in de vuilbakken belandt en de resultaten zullen dan door de KBVB gebruikt worden als voorbereiding op hun duurzaamheidsmaatregelen van 2020.