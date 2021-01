De Belgische voetbalfans hebben Eden Hazard verkozen tot Ultiem Icoon van de voorbije 125 jaar voetbalgeschiedenis in België. De huidige aanvoerder van de Rode Duivels haalde het met 10,6 procent voor Vincent Kompany (9,4 procent), Kevin De Bruyne (9,1 procent), Jan Ceulemans (9,0 procent) en Paul Van Himst (7,3 procent).

Verderop in de top-10 staan Romelu Lukaku (6,2 procent), Guy Thys (5,3 procent), Eric Gerets (5,1 procent), Jean-Marie Pfaff en Raymond Goethals (beiden 3,2 procent).

'Onze Rode Duivels hebben een paar uitzonderlijke generaties gekend en de top 10 is daarvan een mooie afspiegeling', lichtte Manu Leroy, Director Marketing & Communication bij de KBVB, toe. 'Hoewel het moeilijk is om verschillende generaties te vergelijken, staat het buiten kijf dat Eden Hazard als aanvoerder van deze gouden lichting een verdiende winnaar is.'

De verkiezing naar het Ultieme Icoon van het Belgische voetbal liep van 16 december tot en met 10 januari en de fans konden stemmen op zowel Rode Duivels van vroeger en nu, verscheidene bondscoaches, (ex-)Red Flames en (ex-)Futsalinternationals.

De voetbalbond maakte eerder zijn ultieme elftal van de voorbije 125 jaar bekend. Dat bestond uit doelman Michel Preud'homme, verdedigers Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert en Jan Vertonghen, middenvelders Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Enzo Scifo en aanvallers Eden Hazard, Romelu Lukaku en Jan Ceulemans.

Verderop in de top-10 staan Romelu Lukaku (6,2 procent), Guy Thys (5,3 procent), Eric Gerets (5,1 procent), Jean-Marie Pfaff en Raymond Goethals (beiden 3,2 procent). 'Onze Rode Duivels hebben een paar uitzonderlijke generaties gekend en de top 10 is daarvan een mooie afspiegeling', lichtte Manu Leroy, Director Marketing & Communication bij de KBVB, toe. 'Hoewel het moeilijk is om verschillende generaties te vergelijken, staat het buiten kijf dat Eden Hazard als aanvoerder van deze gouden lichting een verdiende winnaar is.'De verkiezing naar het Ultieme Icoon van het Belgische voetbal liep van 16 december tot en met 10 januari en de fans konden stemmen op zowel Rode Duivels van vroeger en nu, verscheidene bondscoaches, (ex-)Red Flames en (ex-)Futsalinternationals. De voetbalbond maakte eerder zijn ultieme elftal van de voorbije 125 jaar bekend. Dat bestond uit doelman Michel Preud'homme, verdedigers Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert en Jan Vertonghen, middenvelders Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Enzo Scifo en aanvallers Eden Hazard, Romelu Lukaku en Jan Ceulemans.