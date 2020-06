De Belgische transfermarkt zal opengaan in twee periodes, waarvan de eerste begint op 7 juli en eindigt op 31 augustus. Het tweede deel van de zomermercato is nog niet vastgelegd. Dat besliste de Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De Europese voetbalbond liet eerder al weten dat de transferdeadline verschoven wordt van 31 augustus naar 5 oktober. Dat geeft clubs in competities die tijdens de zomermaanden afgewerkt worden, nog de kans om zich met het oog op het seizoen 2020-2021 te versterken.

In België moeten nog twee wedstrijden met inzet gespeeld worden, namelijk de return van de 1B-finale tussen OHL en Beerschot (2 augustus) en de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp (1 augustus). De Pro League is daarom van mening dat het seizoen pas op 2 augustus afgesloten kan worden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de transfermarkt tijdens de zomermaanden.

De internationale mercato gaat traditioneel op 15 juni van start, maar de aanvang wordt dus uitgesteld naar 7 juli ten vroegste. Op 31 augustus eindigt na acht weken het eerste deel van de zomermercato 2020. De tweede periode zal een viertal weken duren, maar de exacte data zijn nog niet vastgelegd. Vermoedelijk zal die wel eindigen op 5 oktober, om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belangrijkste Europese competities die ons omringen. Zo niet lopen Belgische clubs het risico spelers te verliezen aan buitenlandse clubs, zonder dat ze vervangers kunnen strikken omdat de eigen transfermarkt al dicht is.

Wat de nationale transfers betreft komende zomer, wordt de boekingsdatum verschoven naar ten vroegste 7 juli in plaats van 1 juli. De wintermercato (4 januari tot 1 februari 2021) verandert in principe niet.

