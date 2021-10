Zes jaar geleden sneuvelde vierdeklasser Spouwen-Mopertingen in de 1/16 finales van de Belgische beker op het veld van Anderlecht. Belisia, de nieuwe erfgenaam van Spouwen-Mopertingen na de fusie met Bilzerse Waltwilder VV, kan zichzelf op de voetbalkaart zetten met een stunt tegen KAA Gent.

Terwijl honderden jeugdspelers en hun trainers tijdens de rust van Belisia SV - Diegem Sport over het synthetische veld paraderen, gaan de toeschouwers in Sportpark Katteberg met veel overgave de strijd aan tegen de frietdampen die hun reukorganen overspoelen. Zelfs de vlaggendragers op het veld slagen er niet in om de bedwelmende geur afkomstig van de mobiele Frituur Njam Njam te verjagen.

...

Terwijl honderden jeugdspelers en hun trainers tijdens de rust van Belisia SV - Diegem Sport over het synthetische veld paraderen, gaan de toeschouwers in Sportpark Katteberg met veel overgave de strijd aan tegen de frietdampen die hun reukorganen overspoelen. Zelfs de vlaggendragers op het veld slagen er niet in om de bedwelmende geur afkomstig van de mobiele Frituur Njam Njam te verjagen. De polyvalente zaal op de eerste verdieping van de tribune, waar op matchdagen de vips ontvangen worden, ruikt nog naar nieuw. Een paar maanden geleden was het niet meer dan een ordinaire bergruimte, nu staat de zaal symbool voor de grondige facelift die Belisia SV de voorbije maanden onderging op het veld en in de coulissen. De massale aanwezigheid van oversized Belisiasjaals, waarvan een exemplaar ook om de nek van eregast Pieter Gerkens hangt, lijkt erop te wijzen dat het verhaal van de nieuwe fusieclub aanslaat. De volgende generatie Bilzenaren zal wellicht niet beseffen dat Belisia een samenraapsel is van vier clubs. Bilzerse VV (stamnummer 232) en Waltwilder VV (stamnummer 611) waren vanaf 2014 kotgenoten in het centrum van Bilzen en werden omgedoopt tot Bilzerse Waltwilder VV. GS Mopertingen (stamnummer 7073) en Rapid Spouwen (stamnummer 5775) vormden sinds 2002 een twee-eenheid onder de noemer Spouwen-Mopertingen. Benny Liebens, de materiaalmeester die eind vorig seizoen na 26 jaar afscheid nam van STVV, begon als kleine jongen bij GS Mopertingen te voetballen en maakte alle fusies mee. 'Ik woon op tweehonderd meter van het voetbalveld van Mopertingen. Ik ging te voet naar de trainingen en mij moesten ze geen kilometervergoeding betalen', lacht Liebens. 'Ik ben op mijn 36e gestopt met 500 wedstrijden bij Mopertingen op de teller. Ik ben daarna als keeperstrainer meegegaan naar Spouwen-Mopertingen na de fusie met Spouwen en afgelopen zomer ben ik de club ook trouw gebleven. Mensen vinden het uiteraard niet fijn om de club van hun dorp te zien verdwijnen, maar de fusie was een noodzaak geworden. Nu moeten supporters uit Mopertingen de auto nemen om naar een wedstrijd te gaan, maar iedereen wordt hier beter van.' Bilzerse Waltwilder VV was een redelijk succesverhaal - in 2018 werd maar nipt de promotie naar tweede klasse amateurs gemist - maar corona hakte er financieel ook flink in bij de voormalige traditieclub. Door de vroegtijdige stopzetting van de competitie in het seizoen 2019/20 werd het na 24 speeldagen ook veroordeeld tot degradatie naar eerste provinciale. Het idee om Bilzerse Waltwilder VV en Spouwen-Mopertingen samen te voegen bestond al langer en corona heeft de zaken alleen maar versneld. De rebranding van de club was de volgende stap in het hele proces. Cyaanblauw werd eruit gepikt omdat zowel Bilzerse VV, GS Mopertingen Rapid Spouwen als Waltwilder blauw als clubkleur hadden. Wit werd er als neutrale kleur aan toegevoegd. De fusie werd letterlijk tussen pot en pint beklonken in het huis van Ed Somers, die op dat moment covoorzitter was bij Spouwen-Mopertingen. Waren meestal aanwezig op die meetings: Johnny Castermans, Luc Janssen, Bruno Steegen, toekomstig burgervader van Bilzen, en Ronny Banken, die een van de grondleggers is van Waltwilder VV. 'We kwamen om 10 uur 's morgens samen op zondag en de gesprekken liepen uit tot half vier in de namiddag', vertelt Castermans, die twintig jaar lang voorzitter was van Bilzerse VV en Bilzerse Waltwilder VV en benoemd werd tot ondervoorzitter van Belisia. 'Ik drink niet, maar die mannen konden er wat van. Bij Ed merkte je niet eens dat hij er al dertig binnen had.'Een schaalvergroting doorvoeren was een absolute prioriteit. Het bestuur van Bilzerse VV had het financieel niet breed en organiseerde eetdagen, spaghettiavonden en zelfs modeshows om aan geld te geraken. Bij Spouwen-Mopertingen, dat in zijn 19-jarige bestaan nooit gezakt is, haalden enkele kapitaalkrachtige ondernemers uit Bilzen nota bene af en toe hun portefeuille boven. Maar door hun geografische locatie in een uithoek van de fusiegemeente Bilzen en de lage toeschouwersaantallen zat de club op sportief vlak aan zijn plafond in de tweede amateurklasse. Bilzen telt met eersteprovincialer KEWS Schoonbeek Beverst, in theorie de belangrijkste sportieve rivaal van Belisia, en vier ploegen in de lagere provinciale reeksen nog vijf clubs op zijn grondgebied. En het is niet de bedoeling om hen op te slorpen. Belisia heeft andere doelstellingen: op middellange termijn wil het de stap zetten naar de hoogste amateurklasse. In de Limburgste pikorde staat Belisia onder Genk, STVV, Lommel SK, Thes Sport en Patro Eisden. Niemand durft het luidop te zeggen, maar Belisia is the next best thing in het Limburgse amateurvoetbal. Met de steun van de politiek, de industriëlen en handelaars van Bilzen en omstreken zou het in staat moet zijn om zich maximaal te ontplooien binnen zijn hinterland met 70.000 inwoners. Maar de sterke mannen van Belisia hebben hoegenaamd geen zin om de stap te zetten naar het profvoetbal. 'Wij zien het niet zitten om net als bijna alle clubs in 1B een buitenlandse investeerder binnen te halen', zegt bestuurslid Bruno Steegen, die op 1 april de burgemeestersjerp zal overnemen van Johan Sauwens. 'Wij werken liever met mensen van hier. Wat hebben wij te winnen bij een overname door Engelsen of mensen uit Saudi-Arabië? Tegen City Pirates was het tot half elf 's avonds dikke ambiance in de kantine. Die beleving moet blijven. Lommel en STVV zijn hun eigenheid verloren en daardoor komt er minder volk kijken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat onze kern een tiental jongens uit Bilzen, Lanaken en Hoeselt telt. Vroeger hadden we spelers uit Nederland en Wallonië die een cola dronken en meteen in hun auto sprongen om naar huis te rijden.' De optocht van de 63 jeugdteams tegen Diegem was geen ordinaire manier om de toeschouwers te entertainen, maar het is het klapstuk van een weldoordachte samensmelting tussen twee fusieclubs die hun sociaal engagement niet willen verloochenen ten voordele van onrealistische sportieve ambities. De fusie had een belangrijk doel: op elk niveau jeugdvoetbal aanbieden. Door een spitsvondigheid kan Belisia zowel interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk voetbal voorstellen. Belisia opereert namelijk onder twee stamnummers. Met zijn meer dan zevenhonderd koters is Belisia niet toevallig de grootste voetbalclub in Limburg. Somers: 'Je kan zeggen dat we voor een sociaal vangnet zorgen. Iedereen is welkom bij ons. Wij willen niet alleen met elitevoetballers werken. Het staat trouwens in ons logo: we willen meer zijn dan een voetbalclub. Om die reden hebben wij een samenwerking opgezet met de tennisclub. Op de Katteberg kan je in totaal twintig sporten beoefenen, gaande van paardrijden, zwemmen, tennis en padel tot skateboarden. Wij willen ooit een overkoepelende sportclub worden.' In het Norbert Beulsstadion van Spouwen-Mopertingen overleefden ze in vierde klasse C ooit een aangekondigde invasie van een duizendtal supporters van Beerschot. Maar de wedstrijd tegen Gent is van een andere grootteorde, te vergelijken met het duel op Anderlecht in 2015 toen 22 bussen vanuit Mopertingen en Spouwen naar Brussel reden. RSCA kreeg toen meer dan tweehonderd eters van de bezoekers over de vloer en volgens de overlevering zou Michel Verschueren alle genodigden de hand geschud hebben. Aanvoerder Didier Haenen was zes jaar geleden ook van de partij in het toenmalige Constant Vanden Stockstadion en werkte vorig seizoen zijn negende jaar af bij Spouwen-Mopertingen. 'Alle spelers beseffen dat het eerste jaar van een fusieclub nooit gemakkelijk is. Hoeveel fusieclubs kunnen zeggen dat ze het heel goed gedaan hebben in jaar één? We willen in onze reeks in eerste instantie een stabiele club worden. De bekerwedstrijd in Gent is de beste reclame die de club kan gebruiken om over heel het land naambekendheid te krijgen.' Na de bekerduels tegen Zwarte Leeuw en Brakel krijgt de fusieclub een vervroegd kerstgeschenk met een trip naar de Ghelamco Arena. De groeipijnen werden verholpen en naar alle verwachtingen zullen meer dan duizend Limburgers de oversteek maken richting Gent. 'Ik kan mij niet voorstellen dat Hein Vanhaezebrouck een van onze matchen persoonlijk heeft bijgewoond', aldus coach Luc Nilis (zie kader). 'Waarom zou hij ook? Wellicht hebben ze enkele scouts op pad gestuurd. Voor de spelers en voor mezelf wordt het sowieso genieten. Ik kan hen enkel vragen om met evenveel vechtlust te spelen als in de competitie. Geloof mij: het wordt geen 8-0. '