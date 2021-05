De Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag de officiële '#DEVILTIME-song', het nieuwe sfeerlied van de Rode Duivels in aanloop naar het EK voetbal, op het publiek losgelaten.

De KBVB trapte vorige week de '#DEVILTIME-campagne' af in aanloop naar het EK met een hoogtechnologische video, waarin Roberto Martinez dankzij de deepfake-techniek te zien was naast Raymond Goethals en Guy Thys, twee coaches die net als de huidige bondscoach hun stempel drukten op de vaderlandse voetbalgeschiedenis.

'Extra sfeer creëren'

Nu laat de voetbalbond de EK-koorts verder stijgen met het nieuwe EK-lied. Muziekproducer BABL, die al samenwerkte met Netsky, Natalia, Laura Tesoro, Coely en Hadise, bewerkte de wereldhit 'U Can't Touch This' van de Amerikaans rapper MC Hammer tot de gloednieuwe '#DEVILTIME-song'.

'De opzwepende song moet voor, tijdens en ook na het EK extra sfeer creëren bij elk doelpunt en tijdens de wedstrijden van onze nationale elf', klinkt het in een mededeling. 'Een bijhorende lyric-video en '#DEVILTIME-challenge' op TikTok zullen er de komende weken voor zorgen dat we de tune niet meer uit ons hoofd krijgen.'

Acties

De KBVB plant in aanloop naar het EK nog heel wat projecten om de fans warm te maken voor het toernooi. Zo staan er acties gepland rond de afscheidsmatchen van de Rode Duivels en zullen er nog andere initiatieven zijn die het hele land rood kleuren.

