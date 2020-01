De Belgische G5 en de Nederlandse G6 hebben donderdag in Eindhoven unaniem beslist om de studie naar een grensoverschrijdende BeNeLiga voort te zetten. Financieel monitor Deloitte zal gevraagd worden een diepgravender onderzoek te voeren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd aan Belga.

Uit een eerste fase van het onderzoek bleek dat het sportief en financieel interessant zou zijn om Nederlandse en Belgische clubs samen onder te brengen in een grensoverschrijdende competitie. Deloitte werd door de Belgische G5 (AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Genk en Standard) en Nederlandse G6 (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Utrecht en Vitesse) op basis van die eerste voorzichtige conclusie gevraagd om de praktische haalbaarheid ervan te onderzoeken.

De positieve resultaten van die tweede onderzoeksfase werden donderdag in het PSV-stadion besproken. De voornaamste conclusie van Deloitte was dat de BeNeLiga niet alleen voordelig zou zijn voor de deelnemers aan de grensoverschrijdende competitie, maar voor alle Belgische en Nederlandse ploegen. Ook de clubs die in de nationale competities achterblijven, zouden sportief en financieel baat hebben bij de BeNeLiga.

De elf betrokken voetbalclubs beslisten daarom unaniem om een derde, gedetailleerde studie te laten uitvoeren door Deloitte. Daarin zal het businessplan en het design van de BeNeLiga concreet uitgewerkt worden. Er zijn immers nog een aantal knelpunten. Wat met de toewijzing van de Europese tickets? Hoe zal de verdeelsleutel zijn? En hoe wordt vermeden dat de kloof tussen de toppers en de subtoppers niet te groot wordt?

Binnen enkele maanden moeten de resultaten van deze derde studie bekend zijn. Hiervoor zal samengewerkt worden met alle profclubs in beide landen, de bonden, liga's, UEFA en overheden. Als de Belgische G5 en Nederlandse G6 ook met het concrete plan instemmen, kunnen de discussies binnen de profliga's en de nationale federaties van start gaan.

