Hoofdredacteur Jacques Sys kijkt vooruit naar de laatste speeldag en maakt al een korte balans op van alle ploegen. 'Geen trainer die zo van zijn voetstuk tuimelde als Belhocine.'

Nog 90 minuten en het doek valt over de reguliere competitie. Op de laatste speeldag is volgende zondag alleen de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Eupen helemaal zonder belang. Een confrontatie tussen twee clubs die tegenvielen. Eupen bleef ondanks zijn surplus aan techniek steken in een kleurloos seizoen, Sporting Charleroi begon met een verbluffende achttien op achttien en is nu na een 9 op 42 al vijftien wedstrijden zonder overwinning. Niets blijft er over van de organisatie waarop de ploeg aanvankelijk steunde. De Zebra's zijn een weerspiegeling van de grilligheid van deze competitie. Aanvankelijk was Karim Belhocine de kroonprins onder de trainers, hij stortte zich zo gretig op zijn job dat hij zei geen tijd te hebben voor lange interviews. Geen trainer die zo van zijn voetstuk tuimelde als Belhocine. Nu lijkt het onwaarschijnlijk dat de Franse Algerijn volgend seizoen trainer op Mambourg blijft.Deze competitie schoot ruim acht maanden geleden met veel vraagtekens uit de startblokken. In het zoeken naar de juiste formule werd door de Pro League een ontluisterende soap opgevoerd, waarbij solidariteit ver te zoeken was. Uiteindelijk veegde iedereen voor zijn eigen deur en ging het om een soms pijnlijke botsing tussen opgeblazen ego's. Heel luid weerklonk toen de vraag om meer duidelijkheid en onafhankelijkheid binnen de Pro League. Veel is er sindsdien niet veranderd. De huidige competitieopzet leidde ertoe dat het kampioenschap er straks voor zeven clubs opzit. Maar er was wel meer spanning, niet alleen in de strijd om play-off,1 maar ook voor play-off 2. Met slechts vier ploegen en een Europees ticket wint die aan waarde. Bizar blijft het dat alle clubs met nul punten starten, al bedraagt het verschil tussen de nummer vijf en de nummer acht op dit moment maar drie punten. Dat Zulte Waregem en KAA Gent zondag zullen knokken voor een ticket in play-off 2 is opmerkelijk. Zeker voor de Buffalo's na een seizoen met vier trainers en de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck die uiteindelijk maar 53 procent van de punten haalde. Terwijl het voor het seizoen de ambitie was om de kloof met Club Brugge verder te dichten. Zo werd het althans door voorzitter Ivan De Witte luid en duidelijk verkondigd. Maar van vele voorspellingen die voor het begin van het seizoen werden gedaan, blijft niet veel meer over. Een aartsmoeilijke campagne werd bijvoorbeeld verwacht voor de twee gepromoveerde ploegen, OH Leuven en Beerschot, terwijl die na een zomer vol onzekerheid het ritme meteen oppikten. Frappant is dat het aanvankelijk zo avontuurlijk voetballende Beerschot de op twee na slechtste defensie heeft, maar ook de op twee na beste aanval. Club Brugge bleek uiteindelijk de enige constante in de Jupiler Pro League. Hoewel: dat de titelverdediger na vier thuisnederlagen zo'n immense kloof sloeg, is al even saillant dan dat het meer punten pakte buitenshuis dan thuis. En op verplaatsing ook meer doelpunten maakte en er minder slikte. De nederlaag op Anderlecht zal de motor bij blauw-zwart niet aan het sputteren brengen. Knap dat paars-wit na een kwakkelseizoen nu kennelijk toch de fundamenten heeft gevonden en toonde wat dit seizoen vaak ontbrak: efficiëntie en mentale veerkracht. Zoals dat het in vrijwel alle wedstrijden tegen topploegen deed. Een toont dat het bij Anderlecht niet zozeer aan kwaliteit ontbreekt maar wel aan mentaliteit. Ook Vincent Kompany kon dat niet ombuigen, zijn analyses na de wedstrijd klonken op den duur als een refrein. Benieuwd welke rol paars-wit nog in play-off 1 kan spelen. Tenminste, als het zondag niet struikelt in Sint-Truiden.