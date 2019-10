Benson Manuel is vandaag/woensdag met R. Antwerp FC te gast bij zijn ex-ploeg KRC Genk. In Sport/Voetbalmagazine legt de dribbelaar uit waarom het daar niet lukte voor hem.

'Genk verlaten was geen makkelijke beslissing', zegt Benson Manuel (22) in Sport/Voetbal Magazine. 'Dimitri De Condé (technisch directeur, nvdr) was een van de mensen die hard in mij geloofde, tegenover hem voel ik me wat schuldig. De club bood me een nieuw contract aan, bijna het dubbele van de cijfers én de jaren hier bij Antwerp. Maar het aanbod botste met gevoel dat ik in Genk had.'

De pocketdribbelaar beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak tijdens een uitleenbeurt aan Excel Mouscron, waar hij dé smaakmaker was. Genk haalde hem deze zomer terug. Maar dus niet met het gewenste gevolg. Manuel: 'Ik speelde na mijn terugkeer uit Moeskroen in het begin van het seizoen nog wel, maar was er niet op mijn gemak. Mijn gevoel was eerder: straks vlieg ik eruit en de trainer is niet zo tevreden, terwijl hij dat wél was.'

Tegen de flank

'Ik zat heel veel na te denken. Ik sprak erover met Felice Mazzù. In Moeskroen speelde ik ook links maar was ik toch meer de vrije man op het veld. Hij wilde me echt tégen de flank, waar ik naar de buitenvoet werd gedreven. 'We moeten het ermee doen', antwoordde hij, 'Bongonda is geblesseerd en Ito staat rechts.''

'Ik probeerde nog, maar als het in de match niet lukt, begin je toch tegen jezelf te voetballen. Als daarop de supporters óók nog eens fluiten, soms al na tien minuten, denk je: wil ik hier wel zijn? Op de duur heb je geen goed gevoel meer als je 's morgens naar de club vertrekt. Als geld belangrijk was geweest, of die paar minuten in de Champions League, was ik er wel gebleven. Nu speelden andere dingen.'

