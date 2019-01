Benson Manuel: 'Ik ben al blij als ik het veld levend mag verlaten'

Drie weken geleden op stage in het Spaanse Cádiz was het zover: Benson Manuel trakteerde zijn ploegmaats op zijn versie van de wereldhit I believe I can fly van R. Kelly. Een liedje dat de 21-jarige Lokeraar er niet lukraak had uitgepikt. 'Ik ben bijlange niet zo groot als onze aanvaller Frantzdy Pierrot', zegt Benson. 'Die gast is bijna twee meter... ( lacht) Volgens mijn teamgenoten compenseer ik het hoogteverschil door te vliegen. Vandaar dat liedje.'

...