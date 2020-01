Saido Berahino is de laatste weken goed op dreef bij Zulte Waregem. In 2015 kon hij echter nog naar Spurs, maar zijn toenmalige club West Brom weigerde ieder bod waardoor Berahino zelfs in staking ging. Bij de BBC kwam hij nu terug op die periode. 'Ik heb dat toen niet goed verwerkt.'

'Ik raakte gewoon niet over de teleurstelling heen', reageert Saido Berahino bij de BBC over zijn mislukte transfer naar Tottenham in 2015. Die overgang moest normaal geregeld zijn op de deadline dag van de zomerperiode, maar West Brom wou niet weten van de Spurs en liet zijn ster niet gaan. Zelfs niet na vier boden. Saido Berahino gold op dat moment namelijk als een van de Engelse toptalenten en had het vorige seizoen op zijn 21 al 20 gescoord.

De Engelse belofteinternational was enorm teleurgesteld en stuurde een tweet de wereld in waarin hij verklaarde nooit meer te zullen spelen voor Jeremy Peace, de voormalige eigenaar van de West Brom. Na de tweet was de spits zelfs een tijdje niet meer te bespeuren op de club.

'Daar heb ik nog ieder moment spijt van. Ik heb het toen echt niet goed aangepakt', reageert Berahino daar nu op bij de BBC. 'Ik wist niet wat te doen, want ik raakte zo verzeild in de hele hype. De situatie nam me volledig over en ook de mensen langs mij wisten niet wat te doen. En dan gaat slecht nieuws heel snel natuurlijk.'

'De media fokte me wel wat op. Ze maken je groot als speler, maar als je dan neerkomt is het zoals in een rollercoaster. Dan laten ze je echt diep vallen. Maar ik liet me wel niet doen door de media. Ik was gewoon geconcentreerd op het voetbal en was emotioneel aangedaan door de zaak.'

Mentor Dury

Uiteindelijk verliet Berahino West Brom voor Stoke City in 2017 nadat het geduld van de trainer op was met de speler 'die fysiek en mentaal niet meer goed was'. En daarna kwam er nog een positieve drugstest, waardoor de spits zelfs 8 weken geschorst werd. Bij Stoke werd het geen geslaagd huwelijk en de club liet hem in juni 2019 gaan na een veroordeling voor rijden onder invloed.

Ondertussen is hij in België beland waar hij in 14 competitiematchen 5 keer scoorde, evenveel als in zijn hele periode bij Stoke. 'Hier vind ik het plezier en de passie terug. Maar ook de verantwoordelijkheden die ik hier heb, hebben me al enorm veel geleerd over het spelletje.'

Francky Dury is de nieuwe mentor van Berahino, zowel op als naast het veld. 'We praten iedere dag over voetbal en hij heeft me geholpen opener te zijn, mijn teamgenoten meer te helpen en een leider te zijn. Ik zit hier nog maar zes maanden, maar ik ben echt blij een rolmodel te zijn voor de jongens. Het is een grote en mooie uitdaging.'

