Hoewel hij de voorbije zomer nog bijna naar de uitgang werd begeleid bij Manchester City, is Bernardo Silva dit seizoen uitgegroeid tot een van de sleutelspelers van de ploeg. Een nieuwe ingeving van coach Pep Guardiola.

Op zijn kale en glanzende hoofd zie je meteen dat er iets mis is als Pep Guardiola begint te fronsen. Als het spel niet naar wens verloopt, duurt het dan ook niet al te lang totdat de Spanjaard breed gesticulerend de nodige aanpassingen probeert door te voeren in zijn ploeg. Hij weet maar al te goed dat als er één radar in het netwerk ontbreek of zwaktes vertoont, dat zijn hele sterrenensemble in elkaar kan vallen. Daarom past Guardiola zijn ploeg al eens wat vaker aan om zijn spelers op scherp te houden. Iets dat Bernardo Silva vaak overkwam de laatste seizoenen. Op de flanken, dan als valse negen en vervolgens weer net achter de spits, de Portugees is zowat overal al gezet sinds hij verkozen werd tot beste speler in 2018/19. En omdat hij natuurlijk luisterde naar zijn coach, stond de ex-speler van Monaco maar al te vaak op een plek die slechts een deel van zijn arsenaal uitbuitte. Maar ongeacht zijn positie is het steeds overduidelijk dat Silva barst van het talent.Vorig seizoen viel wat tegen voor hem, want in de laatste dertien wedstrijden kwam hij maar zes keer van de bank. Een transfer drong zich al gauw op, maar toen kon hij zijn coach alsnog overtuigen. Vooral sinds de nederlaag op de eerste speeldag tegen Tottenham, is Silva niet meer uit de ploeg te denken. In de volgende 28 Premier Leaguewedstrijden stond de Portugees aan de aftrap en ook in de Champions League was hij zo goed als altijd van de partij. Ideaal voor middenveldBernardo Silva heeft niet enkel een weergaloze techniek, ook zijn grote motor valt Guardiola al langer op. Dat gecombineerd met zijn ijzige kalmte aan de bal, probeerde de Spanjaard hem uit op het middenveld. En dat bleek een voltreffer, in samenspel met Rodrigo en Kevin De Bruyne. Silva werd als ideale tussenpersoon tussen verdediging en aanval opnieuw een sterkhouder van de ploeg en dicteert het spel van de Citizens, natuurlijk in samenspraak met KDB. En zijn coach is er gek van: 'Hij is erg intuïtief en loopt tussen de 12 en 15 kilometer per wedstrijd, niet voor zijn plezier maar omdat hij weet waar hij steeds moet staan.' Met zijn grote werkzone, is hij ook een van beste spelers van City : zo is hij derde in de ploeg als het gaat om aantal tackles, sleutelpasses en doelpunten met zijn zeven treffers dit seizoen.RecordsIn september, oktober én november werd Silva ook nog eens verkozen tot speler van de maand van Man. City. Daarmee is hij de eerste van de club die daarin slaagt. Het was ook een periode waarin City een enorme voorsprong nam in het klassement, allemaal onder leiding van de creatieve Portugees. In november werd hij zelfs de speler met het hoogste aantal overwinningen in de geschiedenis van de club. 77% van de wedstrijden waarin hij aan de bak kwam, had hij toen gewonnen - van de spelers die minstens 100 wedstrijden hebben gespeeld voor de club.Guardiola zag Silva schitteren en liet hem dan ook maanden op de positie van nummer acht staan. Voor een eerste keer werd de Portugees dus gewoon op zijn positie gehouden. Twee keer werd hij echter van plek veranderd. Tegen Tottenham en Everton werd hij respectievelijk als valse negen en flankaanvaller ingezet en dat leidde tot een nederlaag tegen de Spurs en een gevleide zege op Goodison Park, dankzij een blunderende keeper... Guardiola weet dus wat gedaan tegen Atlético in de Champions League en komend weekend tegen Liverpool in de kraker in de Premier League.