Dat de Henegouwers voorlopig in de top zes staan, hebben ze aan hun Duitse coach te danken. 'Goeie trainers verdiepen zich in details.'

Veel vroeger dan verwacht zette Bernd Hollerbach het hertimmerde Royal Excel Mouscron naar zijn hand. Net zoals zijn voorganger Bernd Storck zijn discipline en detailwerk op training de sleutelwoorden van de Duitser.

Hollerbach nam een risico toen hij bij Mouscron, waar verschillende sleutelspelers waren vertrokken, aan de slag ging. Maar voor hem bestaan er geen risico's, alleen kansen.

Goed kunnen luisteren

In Sport/Voetbalmagazine praat Bernd Hollerbach over zijn voetbalfilosofie: 'Ik wil actief zijn, naar voren verdedigen, werken vanuit een goeie organisatie. Pressen, soms wat gas terugnemen om even op adem te komen, het is belangrijk dat je een goed ritme vindt. En dat je de ruimte benut. Voetbal is tijd en ruimte. Daar werken we aan op training. Op een heel gedetailleerde manier. Goeie trainers verdiepen zich in details. Dat onderscheidt hen van anderen.'

En ook: 'Ik vind het belangrijk dat je als trainer naar anderen luistert en dat dan met je eigen kennis overgiet. Dat is in het zakenleven toch ook zo. Succesrijke mensen zijn degenen die goed kunnen luisteren. Ik vind niet dat ik een harde trainer ben. Alleen weet ik: zonder conditie sta je nergens, dan krijg je geen mentaliteit in de ploeg. Ik let op bepaalde zaken. Als je op training tijdens een opwarming tot tegen de zijlijn moet lopen, dan moet je niet vijf meter voordien stoppen.'

