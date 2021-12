Van John van den Brom naar Bernd Storck: groter kan een stijlbreuk niet zijn. Toch deed KRC Genk het.

'Ik ben verantwoordelijk voor alles. Dus neem ik alle beslissingen.' Het was de titel van een interview dat Sport/Voetbalmagazinetwee jaar geleden met Bernd Storck bracht. De Duitser was toen aan de slag bij Cercle Brugge en lichtte zijn manier van werken toe. Hij omschreef zich als een trainer die zeer aanwezig is omdat hij vindt dat je in die functie voorop gaat in de strijd en de toon zet. Daarom ook is hij de enige die in de kleedkamer het woord neemt. Wie van de technische staf zich daarin niet kan vinden, moet daar de consequenties uit trekken. Dat gebeurde bij Cercle en eerder bij Exc. Mouscron, de vorige passage van Storck in België.Iedereen in Genk zal verschieten van de werkwijze van Bernd Storck. Zeker de spelers die ruim een jaar functioneerden onder de zalvende aanpak van John van de Brom, een trainer die zijn groep altijd in bescherming nam, al eens tussendoor een extra dag vrijaf gaf en bij momenten wel de vriend van de spelers leek. Daar zal bij Storck heel anders zijn. Hij zal in een zeer directe stijl aan de slag gaan, als een meedogenloze voetballeraar, extreem veeleisend voor zijn omgeving, maar ook heel hard voor zichzelf. Te veel blussen vindt hij tijdverlies, hij houdt er niet van om rond de pot te draaien. Maar duidelijkheid geeft hij zijn spelers wel. Met die aanpak verrichtte hij in Mouscron en bij Cercle Brugge haast een klein mirakel toen hij beide verenigingen van degradatie redde. Om vervolgens toch weer te vertrekken.Bernd Storck is een boeiende, bevlogen prater. Hij gebruikt de wetenschap om naar de fysieke mogelijkheden van zijn spelers te peilen. Het laat hem toe om trainingen te sturen en de juiste mengeling te vinden tussen intensiteit en rust. Hij bereidt iedere training van a tot z voor en pleegt voor iedere oefensessie een video te tonen, zodat spelers zien wat er van hen wordt verlangd. Hij probeert oefenvormen in te bouwen waarmee de spelers uitgedaagd worden. Storck werkt liefst met zijn eigen staf, het leek voor hem een voorwaarde om ergens aan de slag te gaan. Juist daarover struikelden twee eerdere gesprekken die hij met KRC Genk voerde. En met andere clubs.Nu gaat Bernd Storck aan de slag met de huidige technisch staf. Maar het staat buiten kijf dat hij die na een tijdje zal evalueren. Storck zegt dat hij ook met andere mensen kan werken, alleen moeten ze zijn dwingende werkwijze accepteren en zich aan de situatie aanpassen. Net zoals de spelers. Ze moeten hem helpen om de ploeg op een ander niveau te brengen. In het verleden verbaasde Storck er zich over de manier waarop de hoofdtrainer in België vaak met assistenten omgaat. Die krijgen soms meer verantwoordelijkheid op het veld. Dat doet Storck niet. Hij alleen trekt de lijnen. En compromissen sluit hij niet. KRC Genk zal zich vanaf nu wentelen in een andere wereld.