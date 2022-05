Bernd Storck is niet langer de hoofdcoach van eersteklasser KRC Genk, zo maakte de club zondag bekend in een persmededeling. Beide partijen hebben in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan, omdat ze een andere toekomst voor ogen hebben.

De 59-jarige Storck was nog maar sinds begin december aan de slag in de Cegeka Arena, waar hij de eerder ontslagen Nederlander John van den Brom opvolgde, en had er een contract voor onbepaalde duur. Na een tweede plaats en bekerwinst in het seizoen voordien was het toen crisis in Limburg, met slechts een achtste plaats in de competitie, toen al op vijftien punten van de leider.

Onder Storck kwam er amper beterschap. Europees werd Genk snel uitgeschakeld en in de Jupiler Pro League werd er met een achtste plaats naast de Champions' Play-off gegrepen. In de Europe Play-off moest Racing de eindwinst aan AA Gent laten, waardoor het seizoen werd beëindigd zonder Europees voetbal. Zaterdagavond werd er afgesloten met een scoreloos gelijkspel bij KV Mechelen.

Storck is een bekende naam in onze competitie. De voorbije jaren verrichtte hij uitstekend werk bij Moeskroen (2018-2019) en Cercle Brugge (2019-2020). Beide teams wist hij uit een verloren positie nog te redden in de hoogste klasse. Vorig seizoen was hij actief bij de Slovaakse topclub DAC. Eerder deze week werd hij reeds genoemd bij Eupen.

In een verder verleden was Storck als speler actief bij VFL Bochum en vooral Borussia Dortmund. Vervolgens werd hij assistent-trainer bij Hertha BSC, VFL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Daarna trainde hij de beloften van Kazachstan, Olympiakos en Hongarije om nadien in Hongarije bondscoach te worden. Hij leidde de Hongaarse nationale ploeg naar de achtste finales op het EK van 2016. Daarin waren de Rode Duivels te sterk.

