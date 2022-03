Welke impact heeft Bernd Storck al gehad sinds zijn aankomst in Genk? Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, overschouwt de situatie.

Bernd Storck schrapte afgelopen dinsdag de vrije dag op KRC Genk. Na de smadelijke derbynederlaag tegen STVV moesten de spelers twee keer trainen. Het was een nieuwe poging van de Duitser om zijn manschappen scherp te krijgen. Net zoals hij in de wedstrijd tegen STVV op een gegeven moment vijf spelers wisselde. Zonder resultaat.

...

Bernd Storck schrapte afgelopen dinsdag de vrije dag op KRC Genk. Na de smadelijke derbynederlaag tegen STVV moesten de spelers twee keer trainen. Het was een nieuwe poging van de Duitser om zijn manschappen scherp te krijgen. Net zoals hij in de wedstrijd tegen STVV op een gegeven moment vijf spelers wisselde. Zonder resultaat.Bernd Storck houdt van duidelijkheid. Hij vindt dat het gemakkelijkste voor iedereen. In die kordate stijl verrichtte hij uitstekend werk bij Excel Mouscron en Cercle Brugge. De manier waarop hij de beide verenigingen uit het degradatiemoeras sleurde, is nog maar zelden vertoond. Daarbij toonde Storck zich vooral een voetballeraar. Hij is bij wijze van spreken niet bang om te demonstreren hoe je een hoekschop moet trappen.Op dezelfde manier wilde Storck bij KRC Genk verdergaan. Dat hij na de eerste wedstrijd zwaar uithaalde naar het niveau van de ploeg was niet bepaald een diplomatische uitspraak. De ene groep gaat daar al wat gemakkelijk mee om dan de andere. Nadien kwam het nooit meer echt goed. De Duitse coach kreeg KRC Genk niet echt op de rails. Zondag staat een levensbelangrijke wedstrijd op Club Brugge geprogrammeerd. De ploeg dreigt zelfs de Europe play-offs te missen. Het zou de totale afgang zijn. Voor de club. Maar ook voor Storck die, door op een hoger niveau te werken, verder zijn grenzen wilde aftasten. Vandaar allicht dat hij aanvaardde om zonder zijn vaste staf aan het werk te gaan.Clubs moeten bij machte zijn een trainer te vinden die binnen hun cultuur past. Qua voetbalfilosofie maar ook qua omgang met de spelers. Ze moeten de temperatuur in hun groep kunnen meten. RC Genk heeft, zo wordt gezegd, een gebrek aan mentaliteit. Dat Paul Onuachu na die wedstrijd tegen STVV die instelling hekelde was wel heel opmerkelijk. Maar nog vreemder is dat er vorig seizoen amper over dat manco aan mentaliteit werd gesproken. Toen werd Genk met vrijwel dezelfde spelersgroep bekerwinnaar en eindigde tweede in het kampioenschap.Bernd Storck is ongetwijfeld een vakman, ook al wrijven sommigen hem een gebrek aan flexibiliteit aan. Maar soms passen trainers niet in een club. Goeie spelers kunnen om met de ongezouten taal van hun trainer, anderen zakken weg. De overgang van de haast amicale John van den Brom naar de strenge Duitser was voor sommigen een schok. Het neemt niet weg dat er in Genk nood is aan bezinning, aan spelers met meer mentale hardheid en incasseringsvermogen. Voor zichzelf zal Bernd Storck dit proces al lang hebben gemaakt. Benieuwd of er voor hem nog een toekomst is in Genk.