Racing Genk heeft woensdag Bernd Storck voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. 'We zijn op zoek gegaan naar een trainer van wie we denken dat hij op korte termijn een resultaat en een team kan neerzetten, en dat ook bewezen heeft', zegt Dimitri de Condé, Head of Football bij Genk.

De 58-jarige Storck is een bekende naam in onze competitie. De voorbije jaren verrichtte hij uitstekend werk bij Moeskroen (2018-2019) en Cercle Brugge (2019-2020). Nu volgt hij John van den Brom op bij Racing Genk. De Duitser ondertekende een contract voor onbepaalde duur.

Storck was in het verleden al verschillende keren kandidaat om over te nemen bij Genk. 'Het is iemand die heel overtuigend overkomt, wat heel belangrijk is in deze situatie. Hij heeft mij overtuigd dat we het op dit moment moeilijk hebben, maar dat we alles in eigen handen hebben in de competitie', zegt De Condé. 'Hij heeft de uitstraling en het gezag om ons met zijn allen te doen geloven dat we nog een fantastisch seizoen kunnen hebben. Ik wil met hem vechten tegen alle analyses en kritiek, om de club terug omhoog te brengen dit seizoen.'

Het is dus aan Storck om de Genkse crisis om te keren. 'Dat is geen gemakkelijke oefening. Maar met hetgeen hij bewezen heeft en de uitdagingen bij clubs die hij altijd tot een goed einde heeft gebracht, denk ik dat het een goeie match gaat zijn', aldus De Condé. 'Hij heeft mijn full support en de groep heeft maar een keuze en dat is de trainer volgen. Wie niet volgt, gaat eruit. Ik wil jongens die willen winnen en een coach wilt winnen.'

