Marc Overmars is de nieuwe technisch directeur van Royal Antwerp. De Nederlander vertrok begin februari nog bij Ajax wegens seksueel overschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega's toe. Maar wie is de ex-international van Oranje eigenlijk?

'Ik kan veel begrijpen, maar dit echt niet.' Met die tweet verwoordde Franky Van der Elst wat velen dachten toen Antwerp de komst van de Overmars officieel bekendmaakte. Amper anderhalve maand na zijn ontslag bij Ajax heerst in heel voetballand het gevoel dat de timing van zijn rentree compleet verkeerd zit. 'Een gevallen man verdient altijd een tweede kans, maar dit is gewoon veel te snel. Hij kan op die korte termijn nog niet tot zelfinzicht zijn gekomen. Laat staan dat de slachtoffers het allemaal een plaats hebben gegeven', zei voetbalanaliste Imke Courtois in Extra Time.

...

'Ik kan veel begrijpen, maar dit echt niet.' Met die tweet verwoordde Franky Van der Elst wat velen dachten toen Antwerp de komst van de Overmars officieel bekendmaakte. Amper anderhalve maand na zijn ontslag bij Ajax heerst in heel voetballand het gevoel dat de timing van zijn rentree compleet verkeerd zit. 'Een gevallen man verdient altijd een tweede kans, maar dit is gewoon veel te snel. Hij kan op die korte termijn nog niet tot zelfinzicht zijn gekomen. Laat staan dat de slachtoffers het allemaal een plaats hebben gegeven', zei voetbalanaliste Imke Courtois in Extra Time. Bescheiden dorpsjongenDe 48-jarige Marc Overmars groeide op in Epe, een klein dorpje in de Nederlandse provincie Gelderland. Hij begon op jonge leeftijd met voetballen bij het lokale SV Epe en op zijn vijftiende maakte hij de overstap naar Go Ahead Eagles. Na zijn profdebuut voor de club uit Deventer en een korte periode bij Willem II, werd Overmars door het grote Ajax binnengehaald. Later speelde hij ook nog voor Arsenal en zelfs FC Barcelona. Een grote carrière die hij in 2009 afsloot bij jeugdclub Go Ahead Eagles. Ondanks zijn fraaie carrière en hoog salaris, bleef de ex-voetballer zijn hele loopbaan dezelfde bescheiden dorpsjongen. 'Zijn brommer parkeerde hij tussen de dikke auto's waarmee de andere spelers aan kwamen zetten, dat interesseerde hem niks', zegt Piet de Visser, die trainer van hem was bij Willem II.Overmars werd al snel Marc Netto genoemd. Een bijnaam die vanwege een zuinig uitgavenpatroon opspeelde in zijn beginjaren als technisch directeur, maar die hij al begin jaren negentig verdiende. 'We noemden hem bij Willem II al zo', weet ex-ploegmaat Martin van Geel nog. 'Hij vroeg werkelijk bij alles: is dat netto? Marc was daar enorm mee bezig.' HandelsgeestIn 2012 werd Overmars aangesteld als Directeur Voetbalzaken van Ajax. De club was de twee seizoenen voor de aanstelling van de ex-Ajacied kampioen geworden met Frank de Boer als trainer en zou ook in de eerste twee jaren van zijn dienstverband de titel pakken. Toch groeide in zijn beginperiode als directeur de frustratie dat Ajax in Europees verband te weinig in de pap te brokken had. Tussen 2014 en 2018 misliep de Amsterdamse topclub zelfs vier opeenvolgende seizoenen de titel en passeerden er vier trainers de revue. Tussendoor werd wel nog de finale van de Europa League gehaald, maar die werd verloren van Manchester United. In januari 2018 besefte Overmars dat er dringend iets moest veranderen en haalde hij trainer Erik ten Hag binnen. Dat bleek een gouden zet, want sindsdien is Ajax gestaag terug naar de absolute top geklommen. Overmars, als speler al befaamd om zijn handelsgeest, wist Ajax intussen op de spelersmarkt een steeds hoger toerental te laten draaien. Het seizoen 2016/2017 was zowel qua in- als verkoop een recordjaar met 80 miljoen euro aan transferinkomsten en de aankopen van David Neres voor 17 miljoen euro en Hakim Ziyech voor 11 miljoen euro, de twee grootste aankopen van Overmars tot dan toe.Alle uitgaven aan makelaars, doorverkoopaandelen, miskopen en verlieslatende transfers afgetrokken, bleef er volgens de Amsterdamse jaarverslagen na de eerste zes jaar van Overmars een mooie 114 miljoen euro winst staan. Handelen zit hem in het bloed. Dankzij de hoge verkoopcijfers kon Ajax de afgelopen jaren ook zelf de geldbuidel gulzig open trekken. Voor de komst van Davy Klaassen, Dailey Blind en Sébastien Haller werden monsterbedragen neergeteld. Dankzij de ex-aanvaller is Ajax ondertussen opnieuw uitgegroeid tot alleenheerser in de Eredivisie. Naast twee opeenvolgende titels werd in 2019 zelfs de halve finale van de Champions League bereikt. Nieuw avontuur bij AntwerpMaar begin februari kwam er dus een abrupt einde aan Overmars' avontuur bij Ajax. Na zijn grensoverschrijdend gedrag was hij persona non grata geworden bij de Nederlandse recordkampioen, en besloot hij in samenspraak met de club zijn koffers te pakken. Anderhalve maand na zijn aftocht uit Amsterdam is hij naar eigen zeggen al klaar voor een nieuw project. Ondanks interesse van Newcastle en AC Milan gaat Overmars dus als sportief directeur aan de slag bij Antwerp. 'Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Dat ga ik nu doen. Ik wil de Ajaxbladzijde achter mij laten en hier een nieuw hoofdstuk beginnen. Wat gebeurd is bij Ajax zal niet opnieuw gebeuren', klonk het op de persconferentie. Antwerpeigenaar Paul Gheysens was zelf niet aanwezig op de voorstelling van zijn nieuwe sportief directeur en gaf ook nog geen officiële reactie op de heisa die nu heerst rondom de club.