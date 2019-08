In een reactie op het nieuws rond voorzitter Vincent Tan, benadrukt algemeen manager van KVK Matthias Leterme dat er wel bewarend beslag is gelegd op de NV Cosway Sports Belgium, de vennootschap die eigenaar is van KV Kortrijk, maar dat de rekeningen van de club niet werden bevroren.

General Wireless, het bedrijf achter de Amerikaanse elektronicaretailer Radioshack, liet bewarend beslag onder derden leggen op de NV Cosway Sports Belgium, de vennootschap die eigenaar is van KV Kortrijk, omdat het nog enkele miljoenen te goed heeft van KVK-eigenaar Vincent Tan.

Geen betrokken partij

'Vrijdag is de deurwaarder dat komen betekenen', zegt Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk. 'Dat stuurden we door naar de juridische dienst van onze eigenaar. Voor de rest kunnen we perfect blijven functioneren, want het is niet dat onze rekeningen bevroren werden. Wij zijn geen betrokken partij.'

'Het gaat om een geschil tussen General Wireless en onze eigenaar. Dat bewarend beslag houdt gewoon in dat de NV Cosway Sports Belgium niets kan doen alvorens er een oplossing komt voor het geschil tussen onze eigenaar en General Wireless.'

'Er zijn nu twee mogelijkheden: of Vincent Tan gaat in beroep tegen de beslissing, gesteld dat het kan, of hij betaalt. Ik veronderstel dat het wel in orde gaat komen en dat ze KV Kortrijk niet openbaar zullen moeten verkopen om General Wireless aan zijn geld te helpen.' (lacht)