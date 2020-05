Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine brengt telkens een top 10. Deze week: Afrikaanse voetballers.

10. Léon Mokuna

Nationaliteit: Congo Geboortedatum: 1 november 1929 (gestorven op 28 januari 2020) Clubs: La Gantoise (1957-1961), KSV Waregem (1961-1966)

Léon Mokuna was in alles een pionier. Toen hij in 1954 voor Sporting Clube de Portugal ging voetballen, was hij de eerste Congolees in Europa. Na zijn overstap in 1957 naar La Gantoise was hij de eerste Afrikaanse speler in België. Hij werd ook de eerste voetballer van Afrikaanse oorsprong die voor de Belgische nationale ploeg speelde. Begin dit jaar overleed de minzame Mokuna in Gent op 90-jarige leeftijd.

Leon Mokuna (links) speelde in de jaren 50 voor La Gantoise, het vroegere KAA Gent. © Belga Image

9. Celestine Babayaro

Nationaliteit: Nigeria Geboortedatum: 29 augustus 1978 Clubs: Anderlecht (1994-1997)

Toen hij in 1995 voor de eerste keer de trofee van Jonge Profvoetballer van het Jaar won, was 'Baba' nog geen zeventien jaar. Het jaar erop won hij de trofee een tweede keer en nog een jaar later won hij de Ebbenhouten Schoen. De Nigeriaanse linksachter was niet meer te houden en nog voor zijn 20e vertrok hij naar Chelsea.

Celestine Babayaro met Glen De Boeck bij Anderlecht. © Belga Image

8. Khalilou Fadiga

Nationaliteit: Senegal Geboortedatum: 30 december 1974 Clubs: RFC de Liège (1994-1995), Lommel SK (1995-1997), Club Brugge (1997-2001), AA Gent (2007-2008), Germinal Beerschot (2008-2009)

Ongrijpbare slangenmens met vista, die in België een publiekslieveling werd overal waar hij speelde. De Franse topspits Djibril Cissé zei ooit: 'De helft van mijn goals heb ik op voorzet van Fadiga gemaakt.' De twee speelden samen bij AJ Auxerre tussen 2001 en 2003. Daarna verhuisde Fadiga naar Inter, waar er hartproblemen bij hem werden vastgesteld. Hij zakte ook een keer in elkaar, maar kon gereanimeerd worden. Desondanks zette hij zijn voetbalcarrière toch verder. Zijn zoon Noah speelt bij Club Brugge, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan FC Volendam.

Khalilou Fadiga (links) met zijn zoon Noah Fadiga bij Club Brugge. © Belga Image

7. Kalidou Koulibaly

Nationaliteit: Senegal Geboortedatum: 20 juni 1991 Clubs: KRC Genk (2012-2014)

De centrale verdediger werd door KRC Genk in 2012 weggeplukt bij de Franse tweedeklasser FC Metz. Een schot in de roos, want de Senegalees werd al snel een certitude in de defensie. Samen met zijn iets later gearriveerde landgenoot Kara Mbodj vormde hij een ijzersterk centraal duo. Het leverde Koulibaly in 2014 een transfer op naar Napoli, waar hij tot op vandaag nog voetbalt, ondanks herhaaldelijke interesse van andere topclubs.

Kalidou Koulibaly speelde twee seizoenen voor KRC Genk. © Belga Image

6. Daniel Amokachi

Nationaliteit: Nigeria Geboortedatum: 30 december 1972 Clubs: Club Brugge (1990-1994)

Nigeriaanse buffel die vooral bij Club Brugge erg succesvol was. Technisch geen kraan, maar door zijn fysieke kracht zeer moeilijk af te stoppen. Daniel Amokachi ging de geschiedenisboeken in als de eerste speler ooit die scoorde in de Champions League (voorheen: Europacup I). Dat gebeurde op 25 november 1992, toen hij na 16 minuten scoorde tegen CSKA Moskou. Na mislukte passages bij Everton en Besiktas moest hij door knieproblemen zijn carrière vroegtijdig stopzetten.

Herbekijk hieronder de goal van Amokachi tegen CSKA Moskou.

Daniel Amokachi na winst in de supercup in 1994. © Belga Image

5. Aruna Dindane

Nationaliteit: Ivoorkust Geboortedatum: 26 november 1980 Clubs: Anderlecht (2000-2005)

Winnaar van de Ebbenhouten Schoen (2003), de Profvoetballer van het Jaar (2004) én de Gouden Schoen (2003). Aruna Dindane kende de meest succesvolle periode uit zijn carrière bij Anderlecht, waar hij in 130 wedstrijden 49 keer scoorde. Wij onthouden vooral deze quote uit een interview met Sport/Voetbalmagazine: 'De Europese samenleving verschilt totaal van de Afrikaanse. Mensen hier hebben geen tijd om samen te zijn. Het werk neemt iedereen zó in beslag. Alles snel-snel-snel, altijd werk-werk-werk. In Afrika neemt iedereen zijn tijd, er is minder stress.'

Aruna Dindane is Carl Hoefkens (Beerschot) te snel af. © Belga Image

4. Ahmed Hassan

Nationaliteit: Egypte Geboortedatum: 2 mei 1975 Clubs: Anderlecht (2006-2008)

De 'farao van het Astridpark' bleef twee seizoenen bij Anderlecht en hielp paars-wit aan een titel en een beker. Dat hij een wonderlijke voetballer was, stond buiten kijf, alleen had de Egyptische superster wat last van vedetteneigingen. Dat maakte hem niet bijzonder geliefd bij zijn ploegmaats en de technische staf. Hij liet het niet aan zijn hart komen en won met Egypte drie keer op rij de Afrika Cup (2006, 2008 en 2010). Werd met 184 selecties ook absoluut recordhouder bij de nationale ploeg.

Ahmed Hassan won in 2008 de beker met Anderlecht. Ook op de foto: Lucas Biglia en Olivier Deschacht. © Belga Image

3. Dieumerci Mbokani

Nationaliteit: Congo Geboortedatum: 22 november 1985 Clubs: Anderlecht (2006-2007, 2011-2013), Standard (2007-2010), Antwerp (2018-...)

De huidige spits van Antwerp behoeft geen introductie meer. Zijn palmares in België spreekt voor zich: vijf titels (drie met Anderlecht en twee met Standard) en straks misschien nog bekerwinst met Antwerp. Als hij intussen niet zwicht voor het Chinese grote geld...

Dieumerci Mbokani in een stevig duel met Konstantinos Laifis. © Belga Image

2. Yaya Touré

Nationaliteit: Ivoorkust Geboortedatum: 13 mei 1983 Clubs: KSK Beveren (2001-2003)

Hij was misschien niet de meest getalenteerde van alle Ivorianen die via Jean-Marc Guillou in Beveren belandden, maar hij maakte wel de grootste carrière. Op 27 mei 2009 stond hij naast Gerard Piqué in de verdediging toen FC Barcelona de Champions League-finale won van Manchester United (2-0). Touré, ook jarenlang sterkhouder bij Manchester City, werd vier keer op rij verkozen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar.

Yaya Touré (links) houdt Sambegou Bangoura af. © Belga Image

1. Mbark Boussoufa

Nationaliteit: Marokko-Nederland Geboortedatum: 15 augustus 1984 Clubs: KAA Gent (2004-2006, 2016), Anderlecht (2006-2011)

Mbark Boussoufa groeide op in Amsterdam en speelde vijf jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een duel in de Nederlandse competitie is het nooit gekomen. Als zeventienjarig talent kaapte Chelsea hem weg uit de hoofdstad, maar de intussen 36-jarige middenvelder brak pas echt door in ons land, bij AA Gent en Anderlecht. Daarna streek hij nog neer in Rusland (Anzji en Lokomotiv Moskou), de Verenigde Arabscihe Emiraten, Saudi-Arabië en Qatar. Een korte comeback bij de Buffalo's leverde niet het gewenste resultaat op. Won twee keer de Gouden Schoen (in 2006 en 2010). Hij speelde in totaal 70 interlands voor Marokko, waarin hij 8 keer scoorde.

Mbark Boussoufa in z'n periode bij Anderlecht © Belga Image

