Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine brengt de komende weken een top 10. Deze week: voetballers uit Oceanië (lees: Australië).

10. John Aloisi

Geboortedatum: 5 februari 1976 Clubs: Standard (1993/94), Antwerp (1994-1996)

Hij was de eerste Australiër die speelde én scoorde in La Liga, de Premier League en de Serie A. Zijn Europese carrière begon hij echter bij Standard. In Luik was hij een onbeduidende passant en ook bij Antwerp kwam hij maar mondjesmaat aan spelen toe. Bij de Great Old prikte hij wel een handvol goals binnen.

John Aloisi © Belga Image

9 Archie Thompson

Geboortedatum: 23 oktober 1978 Clubs: Lierse SK (2001-2005)

Het grootste wapenfeit van Archie Thompson waren zijn 13 goals voor Australië in een WK-kwalificatiematch tegen Samoa (een historische 31-0-overwinning). In zijn beste seizoen voor Lierse maakte hij er drie meer. Bij de Pallieters won hij al snel de harten van de fans, in zijn laatste jaar werd hij er clubtopschutter met 14 doelpunten. Tot de coronacrisis uitbrak, was Thompson op zijn 41e trouwens nog steeds actief bij Essendon Royals, een club uit de lagere afdelingen in Australië.

Archie Thompson © Belga Image

8 Graham Arnold

Geboortedatum: 3 augustus 1963 Clubs: RFC Liégeois (1992-1994), Charleroi (1994-1995)

Een blik op deze top 10 leert dat vooral Australische spitsen het in België maakten. Ook Graham Arnold was er eentje. Nadat hij doorbrak bij Roda JC in Nederland, haalde RFC Liégeois (Club Luik) hem naar België. Daar was zijn eerste seizoen, met 16 goals in 32 wedstrijden, een voltreffer. Daarna viel het wat stil. Later was Arnold bij Australië onder meer assistent van bondscoach Guus Hiddink op het WK 2006 en van Pim Verbeek op het WK 2010.

Graham Arnold (r) © Belga Image

7 Danny Vukovic

Geboortedatum: 27 maart 1985 Clubs: KRC Genk (2017-...)

Nadat 'Vuko' vorig seizoen KRC Genk naar de titel keepte, moest hij dit voetbaljaar door een zware blessure aan zich laten voorbijgaan. Onlangs maakte de club bekend dat het voor volgend seizoen voluit gaat voor het duo Maarten Vandevoordt-Danny Vukovic. Wie dan tussen de palen zal staan, is nog niet duidelijk. Bedoeling is alleszins dat Vandevoordt aan het seizoen 2021/22 begint als absolute nummer één.

Danny Vukovic © Belga Image

6 Aurelio Vidmar

Geboortedatum: 3 februari 1967 Clubs: KV Kortrijk (1991-1992), Waregem (1992-1994), Standard (1994-1995)

Aurelio Vidmar was de oudere broer van Tony Vidmar, een verdediger die nooit kon doorbreken bij Germinal Ekeren, maar daarna wel hoge ogen gooide bij NAC en Glasgow Rangers. Aurelio, een langharige spits, werd topschutter van de Belgische competitie in zijn enige seizoen bij Standard, met één doelpunt meer dan Gilles De Bilde (Eendracht Aalst). Zijn handelsmerk na een goal: de Vidmarduik (een buikschuiver).

Aurelio Vidmar © Belga Image

5 Josip Skoko

Geboortedatum: 10 december 1975 Clubs: KRC Genk (1999-2003)

Technisch onderlegde, Australische middenvelder van Kroatische afkomst die drie seizoenen lang de lijnen uitzette op het middenvelder van KRC Genk (zijn eerste seizoen bleef hij onder de radar). In 2002 regisseerde hij de Limburgers naar de titel. In een interview met ons blad antwoordde hij toen op de vraag wat hij het meest zou missen mocht hij België verlaten: 'De regen! (lacht) Nee, die zeker niet. Ik denk vooral dat ik de regio zal missen waar ik nu leef. Ik ben echt een fan van Limburg geworden.'

Josip Skoko © Belga Image

4 Frank Farina

Geboortedatum: 5 september 1964 Clubs: Club Brugge (1988-1991)

Spits met torinstinct die bij Club Brugge zijn meest succesvolle periode in Europa kende: in 75 wedstrijden scoorde hij er 43 keer. Werd de topschutter van het seizoen 1989/90. Coachte na zijn spelerscarrière verschillende clubs in Australië en was er ook zeven jaar bondscoach tot hij in 2005 moest wijken voor Guus Hiddink.

Frank Farina © Belga Image

3 Mathew Ryan

Geboortedatum: 8 april 1992 Clubs: Club Brugge (2013-2015), KRC Genk (2017)

Bij aankomst in Brugge maakte Mathew Ryan niet alleen indruk met zijn sixpack maar ook met zijn fenomenale reddingen. Stond in doel toen blauw-zwart in 2015 de Belgische beker won en voor het eerst sinds 2007 nog eens een prijs pakte. Verhuisde daarna naar Valencia, waar hij door een blessure meteen zijn plaats verloor aan Jaume Domènech. Na een uitleenbeurt aan KRC Genk, waar hij weer schitterde, verhuisde hij naar Brighton, waar hij de onbetwiste nummer één is.

Mathew Ryan © Belga Image

2 Edi Krncevic

Geboortedatum: 14 augustus 1960 Clubs: Cercle Brugge (1985-1986), Anderlecht (1986-1989), RFC Liégeois (1990-1992), Eendracht Aalst (1992-1995), Charleroi (1995-1996)

De lange, ranke aanvaller uit het Australische Geelong maakte zijn debuut in Europa bij Dinamo Zagreb. Na een tussenstop bij MSV Duisburg belandde hij bij Cercle Brugge, waarmee hij meteen de beker won. Een jaar later verhuisde hij naar Anderlecht, waar hij de opvolger werd van Erwin Vandenbergh. Het seizoen 1988/89 sloot hij af als topscorer met 23 goals. Na een mislukte passage bij FC Mulhouse speelde hij nog bij een aantal Belgische club. Krncevic wordt dit jaar 60 en aast op een terugkeer naar Europa.

Edi Krncevic (l) © Belga Image

1 Paul Okon

Geboortedatum: 5 april 1972 Clubs: Club Brugge (1991-1996), KV Oostende (2004-2005)

De redactie van Sport/Voetbalmagazine heeft het wel voor stijlrijke verdedigers. Nadat eerder André Cruz verkozen werd tot beste Zuid-Amerikaan ooit in onze competitie, is die eer nu weggelegd voor Paul Okon in de categorie beste voetballers uit Oceanië. De nu 48-jarige Australiër, die in 1995 de Gouden Schoen won, woont overigens sinds kort terug in België en zou graag een Belgische ploeg trainen.

Paul Okon © Belga Image

