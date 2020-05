Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine brengt de komende weken een top 10. Deze week: voetballers uit Azië.

Stem onderaan op uw top drie!

10. Reza Ghoochannejhad

Geboortedatum: 20 september 1987 Nationaliteit: Iran Clubs: STVV (2011-2013), Standard (2013-2014)

Reza, nog steeds actief bij PEC Zwolle, is een spits die niet alleen met scherp schiet op het veld, maar ook ernaast. Hij volgde een rechtenstudie en leerde Frans en Italiaans, een doorsneevoetballers is hij niet. 'Kun je boos worden op mensen met een IQ van nul?', vroeg hij zich onlangs nog af naar aanleiding van een racismerel in Nederland. 'Op mannen die een voetballer uitjouwen, alleen maar omdat hij een andere huidskleur heeft dan zij? Je kunt namelijk alleen boos worden op mensen met verstand.' Da's genoteerd.

Reza bij STVV © Belga Image

9. Junya Ito

Geboortedatum: 9 maart 1993 Nationaliteit: Japan Clubs: KRC Genk (2019-...)

De Japanner voetbalt nog niet zo lang in België, maar hij maakt indruk met zijn rushes en zijn dynamische speelstijl. Vorig seizoen kwam hij er pas in de winterstop bij en was hij in play-off 1 meteen bepalend met 2 goals en 1 assist. Droeg dus zijn steentje bij tot de titel van de Limburgers. Dit seizoen zat hij ook alweer aan een mooie 5 goals en 7 assists in de Jupiler Pro League.

Yunya Ito © Belga Image

8. Eiji Kawashima

Geboortedatum: 20 maart 1983 Nationaliteit: Japan Clubs: Lierse (2010-2012), Standard (2012-2015)

Toen hij in 2010 naar Lierse kwam, was Kawashima hot in Japan. Hij was niet alleen de keeper van de nationale ploeg, hij dook er ook op in reclamespots. In België maakte hij niet alleen indruk op het veld, maar ook met zijn persoonlijkheid: ging altijd met de glimlach en met open vizier het gesprek aan.

Kawashima in het truitje van Lierse © Belga Image

7. Kaveh Rezaei

Geboortedatum: 5 april 1992 Nationaliteit: Iran Clubs: Charleroi (2017-2018, 2019-...), Club Brugge (2018-2019)

12, 4, 12. Die cijfers vatten nog het best de drie seizoenen van Rezaei samen in ons land. Het is zijn doelpuntenproductie in elk van die drie seizoenen. Bij Club Brugge bleek hij een miscast, maar in het Zwarte Land komt de Iraanse spits het best tot zijn recht, of de coach nu Felice Mazzu of Karim Belhocine heet.

Rezaei bloeit weer helemaal open bij Charleroi © Belga Image

6. Seol Ki-hyeon

Geboortedatum: 8 januari 1979 Nationaliteit: Zuid-Korea Clubs: Antwerp (2000-2001), Anderlecht (2001-2004)

Het was in het begin even wennen voor de Zuid-Koreaanse aanvaller in België. 'Je moet weten dat ik in Korea ben opgegroeid met een volk dat ook applaudisseert als je verliest', zei hij in 2002 in een interview met dit blad. Nog een fragment uit datzelfde gesprek: 'Ik moest van Guus Hiddink (een tijdje bondscoach van Zuid-Korea, nvdr) elke ochtend voor de spiegel gaan staan en zeggen: ik ben de beste en ik kan alles aan. Elke dag vroeg hij: heb je het gedaan ? Ja, zei ik altijd, hoewel ik het af en toe wel eens vergat (lacht).' Vandaar dat hij misschien niet de beste is in dit lijstje.

Ki-hyeon bij Anderlecht © Belga Image

5. Ryota Morioka

Geboortedatum: 12 april 1991 Nationaliteit: Japan Clubs: Waasland-Beveren (2017-2018), Anderlecht (2018-2019), Charleroi (2019-...)

Toen Sport/Voetbalmagazine in de herfst van 2017 Waasland-Beveren op de cover bracht, was Ryota Morioka daar een van de redenen voor. Onder Philippe Clement speelde de Japanner mogelijk zijn beste seizoen in België. Ook bij Charleroi blonk Morioka afgelopen seizoen uit, zij het in iets minder offensieve rol.

Ryota Morioka © Belga Image

4. Elyaniv Barda

Geboortedatum: 15 december 1981 Nationaliteit: Israël Clubs: KRC Genk (2007-2013)

De Israëlische spits hielp KRC Genk mee aan twee bekers (2009 en 2013) en één titel (2011). Na zes seizoenen in België was hij einde contract en verhuisde hij terug naar Israël, hoewel hij liever was gebleven. 'Genk is voor mij meer dan een voetbalclub, het is mijn thuis geworden. Mijn kinderen gaan hier naar school, ze spreken de taal, ik ben het hier gewoon en hou van de mensen hier', zei hij in dit blad.

Barda bij KRC Genk © Belga Image

3. Ronny Rosenthal

Geboortedatum: 11 oktober 1963 Nationaliteit: Israël Clubs: Club Brugge (1986-1988), Standard (1988-1990)

'Rocket Ronny' is de oudste op dit lijstje. Hij maakte zich in Brugge onsterfelijk tijdens de legendarische Europese campagne van 1987/88, toen onder meer Borussia Dortmund in het Olympiastadion geklopt werd met 5-0. Voetbalde nog jaren in Engeland, onder meer voor Liverpool. Was na zijn carrière ook een tijdje spelersmakelaar en woont nog steeds in Londen.

Rosenthal in het truitje van Liverpool © GETTY

2. Eli Ohana

Geboortedatum: 1 februari 1964 Nationaliteit: Israël Clubs: KV Mechelen (1987-1991)

Eli Ohana is de man die KV Mechelen met een doelpunt in de halve finale tegen Atalanta Bergamo en een assist op Piet den Boer in de finale tegen Ajax de Europese beker voor Bekerwinnaars bezorgde in 1988. Vierentwintig jaar was hij toen en hij zat op het dak van de wereld. Maar de carrière van de linksbuiten stagneerde. Van zijn droom om het in Italië, destijds het beloofde land, te maken, kwam uiteindelijk niks terecht, maar in Israël is hij nog altijd een god.

Eli Ohana © GETTY

1. Lior Refaelov

Geboortedatum: 26 april 1986 Nationaliteit: Israël Clubs: Club Brugge (2011-2018), Antwerp (2018-...)

Lior Refaelov voetbalt al bijna tien jaar in België. En zijn statistieken zijn indrukwekkend: in 302 wedstrijden maakte hij 77 goals en gaf hij 71 assists. In de helft van zijn totale aantal wedstrijden in België was hij dus betrokken bij een doelpunt. Wie van voetbal houdt, kijkt graag naar Refaelov, of hij nu een shirt van Club Brugge dan wel een van Antwerp aan heeft. Een mooie nummer één!

Stem onder de foto op uw top drie.

Lior Refaelov bij Antwerp © Belga Image

Reza, nog steeds actief bij PEC Zwolle, is een spits die niet alleen met scherp schiet op het veld, maar ook ernaast. Hij volgde een rechtenstudie en leerde Frans en Italiaans, een doorsneevoetballers is hij niet. 'Kun je boos worden op mensen met een IQ van nul?', vroeg hij zich onlangs nog af naar aanleiding van een racismerel in Nederland. 'Op mannen die een voetballer uitjouwen, alleen maar omdat hij een andere huidskleur heeft dan zij? Je kunt namelijk alleen boos worden op mensen met verstand.' Da's genoteerd. De Japanner voetbalt nog niet zo lang in België, maar hij maakt indruk met zijn rushes en zijn dynamische speelstijl. Vorig seizoen kwam hij er pas in de winterstop bij en was hij in play-off 1 meteen bepalend met 2 goals en 1 assist. Droeg dus zijn steentje bij tot de titel van de Limburgers. Dit seizoen zat hij ook alweer aan een mooie 5 goals en 7 assists in de Jupiler Pro League.Toen hij in 2010 naar Lierse kwam, was Kawashima hot in Japan. Hij was niet alleen de keeper van de nationale ploeg, hij dook er ook op in reclamespots. In België maakte hij niet alleen indruk op het veld, maar ook met zijn persoonlijkheid: ging altijd met de glimlach en met open vizier het gesprek aan.12, 4, 12. Die cijfers vatten nog het best de drie seizoenen van Rezaei samen in ons land. Het is zijn doelpuntenproductie in elk van die drie seizoenen. Bij Club Brugge bleek hij een miscast, maar in het Zwarte Land komt de Iraanse spits het best tot zijn recht, of de coach nu Felice Mazzu of Karim Belhocine heet.Het was in het begin even wennen voor de Zuid-Koreaanse aanvaller in België. 'Je moet weten dat ik in Korea ben opgegroeid met een volk dat ook applaudisseert als je verliest', zei hij in 2002 in een interview met dit blad. Nog een fragment uit datzelfde gesprek: 'Ik moest van Guus Hiddink (een tijdje bondscoach van Zuid-Korea, nvdr) elke ochtend voor de spiegel gaan staan en zeggen: ik ben de beste en ik kan alles aan. Elke dag vroeg hij: heb je het gedaan ? Ja, zei ik altijd, hoewel ik het af en toe wel eens vergat (lacht).' Vandaar dat hij misschien niet de beste is in dit lijstje.Toen Sport/Voetbalmagazine in de herfst van 2017 Waasland-Beveren op de cover bracht, was Ryota Morioka daar een van de redenen voor. Onder Philippe Clement speelde de Japanner mogelijk zijn beste seizoen in België. Ook bij Charleroi blonk Morioka afgelopen seizoen uit, zij het in iets minder offensieve rol.De Israëlische spits hielp KRC Genk mee aan twee bekers (2009 en 2013) en één titel (2011). Na zes seizoenen in België was hij einde contract en verhuisde hij terug naar Israël, hoewel hij liever was gebleven. 'Genk is voor mij meer dan een voetbalclub, het is mijn thuis geworden. Mijn kinderen gaan hier naar school, ze spreken de taal, ik ben het hier gewoon en hou van de mensen hier', zei hij in dit blad.'Rocket Ronny' is de oudste op dit lijstje. Hij maakte zich in Brugge onsterfelijk tijdens de legendarische Europese campagne van 1987/88, toen onder meer Borussia Dortmund in het Olympiastadion geklopt werd met 5-0. Voetbalde nog jaren in Engeland, onder meer voor Liverpool. Was na zijn carrière ook een tijdje spelersmakelaar en woont nog steeds in Londen.Eli Ohana is de man die KV Mechelen met een doelpunt in de halve finale tegen Atalanta Bergamo en een assist op Piet den Boer in de finale tegen Ajax de Europese beker voor Bekerwinnaars bezorgde in 1988. Vierentwintig jaar was hij toen en hij zat op het dak van de wereld. Maar de carrière van de linksbuiten stagneerde. Van zijn droom om het in Italië, destijds het beloofde land, te maken, kwam uiteindelijk niks terecht, maar in Israël is hij nog altijd een god.Lior Refaelov voetbalt al bijna tien jaar in België. En zijn statistieken zijn indrukwekkend: in 302 wedstrijden maakte hij 77 goals en gaf hij 71 assists. In de helft van zijn totale aantal wedstrijden in België was hij dus betrokken bij een doelpunt. Wie van voetbal houdt, kijkt graag naar Refaelov, of hij nu een shirt van Club Brugge dan wel een van Antwerp aan heeft. Een mooie nummer één!Stem onder de foto op uw top drie.