Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine sluit de reeks af met een top 10 uit Europa.

Opmerking vooraf: dit zijn allemaal spelers die in de Belgische eerste klasse gespeeld hebben. Een aantal voetballers van de huidige generatie Rode Duivels, zoals Eden Hazard, komen dus niet in aanmerking voor deze lijst.

10 Wlodek Lubanski

Geboortedatum: 28 februari 1947 Nationaliteit: Polen Clubs: Lokeren (1975-1982)

Misschien wel dé beste centrumspits ooit in België, met een buitengewone techniek. Maakte voor Polen 48 goals in 75 interlands, maar mocht in het strenge regime pas op zijn 28e naar het buitenland. Op die leeftijd had hij door een zware blessure - na een vreselijke tackle in de gewonnen olympische finale van 1972 - al veel van zijn mogelijkheden verloren. Belandde bij KSC Lokeren omdat clubleider Etienne Rogiers een fabriek had in Polen, en België een van de weinige landen was waarmee het Oost-Europese land een handelsverdrag had in die periode. Scoorde in zeven jaar Lokeren bijna één keer in twee matchen, en vormde samen met Lato en Larsen een van de beste aanvalslinies die dit land ooit kende. Werd met zijn club in 1981 vicekampioen.

Wlodek Lubanski bij Legia Warschau © Belga Image

9 Jean-Marie Pfaff

Geboortedatum: 4 december 1953 Nationaliteit: België Clubs: KSK Beveren (1973-1982), Lierse SK (1988-1989)

Van zero tot hero, de uitdrukking past hem als een handschoen. De arme jongen uit het Waasland werd een fenomeen bij Beveren, waar hij kampioen werd en de Gouden Schoen won, maar vooral zijn prestaties bij het grote Bayern München maakten hem tot een vedette. Met zijn acrobatische manier van keepen was El Simpático wereldtop met de Rode Duivels; in 1987 werd hij verkozen tot Wereldkeeper van het Jaar.

Jean-Marie Pfaff met de Duitse beker © Belga Image

8 Thibaut Courtois

Geboortedatum: 11 mei 1992 Nationaliteit: België Clubs: KRC Genk (2009-2011)

Moest door de blessures van twee Genkse doelmannen in april 2009 als 16-jarige de wei in. Het begin van een topcarrière. Zorgde twee jaar later voor mee voor de titel bij KRC Genk. Een ijskonijn in doel. Won vier landstitels in drie landen, drie bekers in evenveel landen én de Europa League (met Atlético). Werd in 2014 als eerste Belgische voetballer ooit Sportman van het Jaar.

Thibaut Courtois als jonkie bij KRC Genk © Belga Image

7 Juan Lozano

Geboortedatum: 30 augustus 1955 Nationaliteit: Spanje Clubs: Beerschot (1973-1979), Anderlecht (1981-1983; 1985-1989), Eendracht Aalst (1989-1990)

Eigenlijk had Lozano ook Belg kunnen zijn, maar zijn aanvraag tot naturalisatie, waardoor hij ook beschikbaar was geweest voor de Rode Duivels, werd geweigerd. Voor de voetbalwet bleef hij dan ook altijd Spanjaard, ondanks dat hij vanaf zijn zevende in België woonde. In de jaren 70 was hij dé sensatie op het Kiel. Na een intermezzo bij de Washington Diplomats aan de zijde van Johan Cruijff koos hij in 1981 voor Anderlecht, om er eindelijk voor de prijzen te kunnen strijden. Lozano speelde een hoofdrol bij de winst van de UEFA Cup tegen Benfica, waar hij de beslissende goal maakte. Twee jaar later won hij opnieuw die trofee, maar dan in de trui van Real Madrid. Michel Verschueren lokte de geniale middenvelder terug naar Brussel, waar hij van 1985 tot 1989 nog eens voor schoonheid in het park zorgde. De dubbele beenbreuk na een tackle van Waregemverdediger Yvan Desloover in april 1987 betekende het begin van het einde.

Lozano in zijn Anderlechtperiode © Belga Image

6 Romelu Lukaku

Geboortedatum: 13 mei 1993 Nationaliteit: België Clubs: Anderlecht (2009-2011)

Debuteerde al op zijn zestiende bij Anderlecht én kort nadien bij de Rode Duivels. In 2011 verhuisde hij naar Chelsea, dat hem uitleende aan West Bromwich Albion en Everton. The Toffees kochten hem in 2014 om hem in 2017 voor 84 miljoen euro te verkopen aan Manchester United, waar hij nooit echt aardde. Sinds dit seizoen is hij actief bij Inter en vindt hij weer vlot de weg naar doel. Werd op 24-jarige leeftijd al topschutter aller tijden van de Rode Duivels.

Romelu Lukaku was te goed voor Anderlecht © Belga Image

5 Jan Ceulemans

Geboortedatum: 28 februari 1957 Nationaliteit: België Clubs: Lierse SK (1974-1978), Club Brugge (1978-1991)

Drijvende kracht achter een periode van hoogconjunctuur bij Club in de jaren 80 en bij de Rode Duivels waarmee hij vice-Europees kampioen werd (1980) en vierde op het WK 1986. Tot in 2017 recordinternational. Dankzij zijn kracht, inzet en doorzettingsvermogen kreeg hij de bijnaam Sterke Jan, maar de Caje was vooral een slimme speler. Wees in 1980 een topaanbieding van AC Milan af en bleef de rest van zijn carrière bij blauw-zwart.

Jan Ceulemans bij Club Brugge © Belga Image

4 Kevin De Bruyne

Geboortedatum: 28 juni 1991 Nationaliteit: België Clubs: KRC Genk (2008-2012)

Een Gentenaar die koos voor de opleiding bij KRC Genk en daar meteen furore maakte. Met fraaie goals en geniale assists had hij een groot aandeel in de Genkse bekerwinst (2009) en landstitel (2011). Ziet de oplossingen en voert ze uit nog vaak voor anderen het gezien hebben. Brak nooit door bij Chelsea dat hem eerst uitleende aan Werder Bremen en later verkocht aan Wolfsburg, waar hij zich ontpopte tot dirigent met de uitverkiezing tot Duits Voetballer van het Jaar als gevolg. Voetbalde zich in de belangstelling van de grootste topclubs en koos voor Manchester City. Ontpopte zich bij de Citizens tot een van de dragende spelers in het team van Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne bij KRC Genk © Belga Image

3 Robbie Rensenbrink

Geboortedatum: 3 juli 1947 (overleden op 24 januari 2020) Nationaliteit: Nederland Clubs: Club Brugge (1969-1971), Anderlecht (1971-1980)

Heel de jaren 70 domineerde de Nederlandse spits de Belgische velden. Zijn visitekaartje gaf hij vanaf 1969 af bij Club Brugge, waar hij vanwege zijn onnavolgbare dribbels de bijnaam slangenmens kreeg en de beker won. De echte doorbraak kwam er na zijn transfer in 1971 naar Anderlecht. Met telkens twee goals was hij beslissend in de Europabekerfinales van 1976 en 1978, en had ook een voet in de vier bekers en twee landstitels van paars-wit in die periode. In de verloren WK-finale van 1978 speelde hij een hoofdrol, maar dat volstond niet voor winst voor Oranje tegen thuisland Argentinië. In 1976 won hij de Gouden Schoen, in 1980 trok hij naar Portland Timbers in de VS, om zijn carrière af te sluiten bij de Franse tweedeklasser Toulouse.

Robbie Rensenbrink bij RSC Anderlecht © Belga Image

2 Paul Van Himst

Geboortedatum: 2 oktober 1943 Nationaliteit: België Clubs: Anderlecht (1959-1975), RWDM (1975-1976), Eendracht Aalst (1976-1977)

Vier Gouden Schoenen, drie keer topschutter, acht keer kampioen, vier keer bekerwinnaar, maar altijd spelend voor één club. Aanbiedingen van buitenlandse clubs legde hij naast zich neer, ook nadat hij in 1965 vierde eindigde in het referendum voor Europees Voetballer van het Jaar. Meestal zwervend rond een diepe spits en dribbelend met de buitenkant voet bracht hij de verdedigers tot wanhoop. Was met 81 caps ook lang recordhouders bij de Rode Duivels, tot Jan Ceulemans hem afloste. Daarna nog tot 2017 goed voor de meeste doelpunten voor de Rode Duivels (30), samen met Bernard Voorhoof. Ook dat record is hij kwijt aan Romelu Lukaku.

Anderlechticoon Paul Van Himst (r) © Belga Image

1 Vincent Kompany

Geboortedatum: 10 april 1986 Nationaliteit: België Clubs: Anderlecht (2003-2006; 2019-...)

Als zoon van een Belgische mama en een Congolese vader werd de sociaal bewogen Brusselaar de belichaming van de Nieuwe Belg. Sierlijke verdediger, altijd op zoek naar een voetballende oplossing. Debuteerde in 2003 als zeventienjarige bij paars-wit in de Champions League. Won bij Anderlecht twee titels. Na twee jaar Hamburger SV speelde hij meer dan tien jaar bij Manchester City. Heeft zich nu geëngageerd om paars-wit uit het slop te halen.

Lees ook: Beste Afrikaanse spelers ooit in de Jupiler Pro League: onze top 10

Stem onder de foto op uw top drie!

Vincent Kompany moet Anderlecht nu uit het slop halen © Belga Image

Misschien wel dé beste centrumspits ooit in België, met een buitengewone techniek. Maakte voor Polen 48 goals in 75 interlands, maar mocht in het strenge regime pas op zijn 28e naar het buitenland. Op die leeftijd had hij door een zware blessure - na een vreselijke tackle in de gewonnen olympische finale van 1972 - al veel van zijn mogelijkheden verloren. Belandde bij KSC Lokeren omdat clubleider Etienne Rogiers een fabriek had in Polen, en België een van de weinige landen was waarmee het Oost-Europese land een handelsverdrag had in die periode. Scoorde in zeven jaar Lokeren bijna één keer in twee matchen, en vormde samen met Lato en Larsen een van de beste aanvalslinies die dit land ooit kende. Werd met zijn club in 1981 vicekampioen. Van zero tot hero, de uitdrukking past hem als een handschoen. De arme jongen uit het Waasland werd een fenomeen bij Beveren, waar hij kampioen werd en de Gouden Schoen won, maar vooral zijn prestaties bij het grote Bayern München maakten hem tot een vedette. Met zijn acrobatische manier van keepen was El Simpático wereldtop met de Rode Duivels; in 1987 werd hij verkozen tot Wereldkeeper van het Jaar.Moest door de blessures van twee Genkse doelmannen in april 2009 als 16-jarige de wei in. Het begin van een topcarrière. Zorgde twee jaar later voor mee voor de titel bij KRC Genk. Een ijskonijn in doel. Won vier landstitels in drie landen, drie bekers in evenveel landen én de Europa League (met Atlético). Werd in 2014 als eerste Belgische voetballer ooit Sportman van het Jaar. Eigenlijk had Lozano ook Belg kunnen zijn, maar zijn aanvraag tot naturalisatie, waardoor hij ook beschikbaar was geweest voor de Rode Duivels, werd geweigerd. Voor de voetbalwet bleef hij dan ook altijd Spanjaard, ondanks dat hij vanaf zijn zevende in België woonde. In de jaren 70 was hij dé sensatie op het Kiel. Na een intermezzo bij de Washington Diplomats aan de zijde van Johan Cruijff koos hij in 1981 voor Anderlecht, om er eindelijk voor de prijzen te kunnen strijden. Lozano speelde een hoofdrol bij de winst van de UEFA Cup tegen Benfica, waar hij de beslissende goal maakte. Twee jaar later won hij opnieuw die trofee, maar dan in de trui van Real Madrid. Michel Verschueren lokte de geniale middenvelder terug naar Brussel, waar hij van 1985 tot 1989 nog eens voor schoonheid in het park zorgde. De dubbele beenbreuk na een tackle van Waregemverdediger Yvan Desloover in april 1987 betekende het begin van het einde. Debuteerde al op zijn zestiende bij Anderlecht én kort nadien bij de Rode Duivels. In 2011 verhuisde hij naar Chelsea, dat hem uitleende aan West Bromwich Albion en Everton. The Toffees kochten hem in 2014 om hem in 2017 voor 84 miljoen euro te verkopen aan Manchester United, waar hij nooit echt aardde. Sinds dit seizoen is hij actief bij Inter en vindt hij weer vlot de weg naar doel. Werd op 24-jarige leeftijd al topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Drijvende kracht achter een periode van hoogconjunctuur bij Club in de jaren 80 en bij de Rode Duivels waarmee hij vice-Europees kampioen werd (1980) en vierde op het WK 1986. Tot in 2017 recordinternational. Dankzij zijn kracht, inzet en doorzettingsvermogen kreeg hij de bijnaam Sterke Jan, maar de Caje was vooral een slimme speler. Wees in 1980 een topaanbieding van AC Milan af en bleef de rest van zijn carrière bij blauw-zwart.Een Gentenaar die koos voor de opleiding bij KRC Genk en daar meteen furore maakte. Met fraaie goals en geniale assists had hij een groot aandeel in de Genkse bekerwinst (2009) en landstitel (2011). Ziet de oplossingen en voert ze uit nog vaak voor anderen het gezien hebben. Brak nooit door bij Chelsea dat hem eerst uitleende aan Werder Bremen en later verkocht aan Wolfsburg, waar hij zich ontpopte tot dirigent met de uitverkiezing tot Duits Voetballer van het Jaar als gevolg. Voetbalde zich in de belangstelling van de grootste topclubs en koos voor Manchester City. Ontpopte zich bij de Citizens tot een van de dragende spelers in het team van Pep Guardiola.Heel de jaren 70 domineerde de Nederlandse spits de Belgische velden. Zijn visitekaartje gaf hij vanaf 1969 af bij Club Brugge, waar hij vanwege zijn onnavolgbare dribbels de bijnaam slangenmens kreeg en de beker won. De echte doorbraak kwam er na zijn transfer in 1971 naar Anderlecht. Met telkens twee goals was hij beslissend in de Europabekerfinales van 1976 en 1978, en had ook een voet in de vier bekers en twee landstitels van paars-wit in die periode. In de verloren WK-finale van 1978 speelde hij een hoofdrol, maar dat volstond niet voor winst voor Oranje tegen thuisland Argentinië. In 1976 won hij de Gouden Schoen, in 1980 trok hij naar Portland Timbers in de VS, om zijn carrière af te sluiten bij de Franse tweedeklasser Toulouse.Vier Gouden Schoenen, drie keer topschutter, acht keer kampioen, vier keer bekerwinnaar, maar altijd spelend voor één club. Aanbiedingen van buitenlandse clubs legde hij naast zich neer, ook nadat hij in 1965 vierde eindigde in het referendum voor Europees Voetballer van het Jaar. Meestal zwervend rond een diepe spits en dribbelend met de buitenkant voet bracht hij de verdedigers tot wanhoop. Was met 81 caps ook lang recordhouders bij de Rode Duivels, tot Jan Ceulemans hem afloste. Daarna nog tot 2017 goed voor de meeste doelpunten voor de Rode Duivels (30), samen met Bernard Voorhoof. Ook dat record is hij kwijt aan Romelu Lukaku.Als zoon van een Belgische mama en een Congolese vader werd de sociaal bewogen Brusselaar de belichaming van de Nieuwe Belg. Sierlijke verdediger, altijd op zoek naar een voetballende oplossing. Debuteerde in 2003 als zeventienjarige bij paars-wit in de Champions League. Won bij Anderlecht twee titels. Na twee jaar Hamburger SV speelde hij meer dan tien jaar bij Manchester City. Heeft zich nu geëngageerd om paars-wit uit het slop te halen.Stem onder de foto op uw top drie!