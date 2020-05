Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine brengt de komende weken een top 10. Deze week: Noord-Amerikaanse voetballers.

Stel onderaan jouw top drie samen!

10 Michael Klukowski

Nationaliteit: Canada Geboortedatum: 27 mei 1981 Clubs: La Louvière (2002-2005), Club Brugge (2005-2010)

Samen met Manasseh Ishiaku kwam Michael Klukowski in januari 2005 over van La Louvière naar Club Brugge. De Nigeriaanse spits bleek een mislukking, maar Klukowski was een schot in de roos. Als opvolger van Peter Van Der Heyden dweilde hij onophoudelijk de linkerflank af. In 175 wedstrijden voor blauw-zwart was hij goed voor 10 assists.

Michael Klukowski © GETTY

9 Oscar Duarte

Nationaliteit: Costa Rica / Nicaragua Geboortedatum: 3 juni 1989 Clubs: Club Brugge (2013-2016)

De bonkige verdediger kwam in januari 2013 over van Deportivo Saprissa, een topclub in zijn thuisland. Hij wilde de Costa Ricaanse versie van Gerard Piqué worden, maar dat bleek iets te hoog gegrepen. Belandde na zijn Brugse periode (114 wedstrijden, 9 goals, 6 assists) wel in Barcelona, zij het bij Espanyol.

Oscar Duarte © Belga Image

8 Andy Najar

Nationaliteit: Honduras Geboortedatum: 16 maart 1993 Clubs: Anderlecht (2013-...)

Het verhaal van de Hondurese rechtsachter bij Anderlecht begon veelbelovend. In zijn eerste seizoen bij paars-wit - 2013/14 - was hij vanaf december basisspeler en had hij een belangrijk aandeel in de voorlopig voorlaatste titel van Anderlecht. Het jaar erop bevestigde hij, maar in het daaropvolgende seizoen scheurde hij een kruisband. Dat was het begin van een calvarietocht die tot vandaag duurt. Najar is intussen 27.

Andy Najar © Belga Image

7 Sacha Kljestan

Nationaliteit: Verenigde Staten Geboortedatum: 9 september 1985 Clubs: Anderlecht (2010-2015)

De flegmatieke Amerikaan met de pornosnor was vijf seizoenen lang een vaste waarde op het middenveld van Anderlecht. Geen show, maar rustige vastheid. De eerste weken had hij wat moeite met de aanpassing aan het Brusselse leven en at hij op restaurant alleen 'croque-monsieurs'. Maar nadat hij zijn Frans wat bijgespijkerd had, werd hij verzot op 'la vie bruxelloise'.

Sacha Kljestan © Belga Image

6 Guillermo Ochoa

Nationaliteit: Mexico Geboortedatum: 13 juli 1985 Clubs: Standard (2017-2019)

De Mexicaanse Jean-Marie Pfaff - qua haarsnit toch - streek in de zomer van 2017 in Luik neer. Een heuse stunt, want Ochoa was, en is nog altijd, een superster in zijn eigen land. Hij kwam over van de Spaanse eersteklasser (en degradant dat seizoen) Granada en velen beschouwden zijn transfer naar een Belgische club dan ook als 'een stap achteruit'. Maar voor Standard was zijn komst zeker een stap vooruit.

Guillermo Ochoa © Belga Image

5 Leon Bailey

Nationaliteit: Jamaica Geboortedatum: 9 augustus 1997 Clubs: KRC Genk (2015-2017)

De jonge Jamaicaan belandde in de zomer van 2015 bij KRC Genk na een zwerftocht door Europa met zijn stiefvader Craig Butler en zijn stiefbroer Kyle. Meteen werd duidelijk dat de Limburgers een goudklompje in handen hadden. Na zijn eerste seizoen bij blauw-wit werd hij al meteen verkozen tot Jonge Profvoetballer van het Jaar, voor Youri Tielemans en Wilfred Ndidi. Een half seizoen later plukte Bayer Leverkusen hem weg uit de Luminus Arena, voor ongeveer 15 miljoen euro.

Leon Bailey © Belga Image

4 Oguchi Onyewu

Nationaliteit: Verenigde Staten Geboortedatum: 13 mei 1982 Clubs: La Louvière (2003), Standard (2004-2009)

De Amerikaanse reus staat in Italië bekend als 'de man die Zlatan een gebroken rib bezorgde'. De twee speelden tien jaar geleden samen bij AC Milan en konden elkaar niet luchten. Dat leidde tot een relletje op training, waarbij de Zweed aan het kortste eind trok. Om maar te zeggen: met Oguchi viel niet te lachen. The Terminator was een van de sleutelpionnen bij het Standard dat twee keer op rij kampioen werd (2008 en 2009).

Oguchi Onyewu © Belga Image

3 Jonathan David

Nationaliteit: Canada Geboortedatum: 14 januari 2000 Clubs: KAA Gent (2018-...)

Alleen geitenhoeders in het Zwitserse hooggebergte hebben vermoedelijk nog nooit van Jonathan David gehoord. De Canadese jongeling is dé revelatie van de Jupiler Pro League. De telefoon in de Ghelamco Arena staat roodgloeiend, de topclubs trekken aan zijn mouw. Maar wie weet? Misschien houdt de coronacrisis David nog wel een (half) seizoentje bij de Buffalo's.

Jonathan David © Belga Image

2 Bryan Ruiz

Nationaliteit: Costa Rica Geboortedatum: 18 augustus 1985 Clubs: KAA Gent (2006-2009)

Kort van stof en enigszins mysterieus naast het veld, maar een plezier om naar te kijken. De Costa Ricaan had zijn bijnaam La Comadreja (de wezel) niet gestolen. Hij slingerde over het veld als de reïncarnatie van Robbie Rensenbrink. Zijn onversneden klasse en ongelooflijke vista bezorgden KAA Gent geen prijs, maar FC Twente heeft de enige titel uit de clubgeschiedenis (2010) wel aan hem te danken.

Bryan Ruiz © Belga Image

1 Tomasz Radzinski

Nationaliteit: Canada Geboortedatum: 14 december 1973 Clubs: Germinal Ekeren (1994-1998), Anderlecht (1998-2001), Lierse SK (2008-2011), Waasland-Beveren (2012)

Wie Tomasz Radzinski zegt, zegt Jan Koller. En omgekeerd. De twee vormden een ijzersterk aanvallend duo bij Anderlecht. De lengte van Koller en de snelheid van Radzinski deden de verdedigingen van veel clubs pijn, ook op het allerhoogste niveau. Vraag dat maar aan Gary Neville en Denis Irwin, die op 24 oktober 2000 90 minuten lang alleen maar 'miep miep' hoorden en na de match moesten vaststellen dat Manchester United met 2-1 verloren had in het Astridpark.

Tomasz Radzinski © Belga Image

