Wie zijn, per werelddeel, de beste 10 voetballers die ooit in de Belgische eerste klasse voetbalden? Sport/Voetbalmagazine brengt de komende weken een top 10. Deze week: Zuid-Amerikaanse voetballers.

10 Nicolás Pareja

Nationaliteit: Argentijn Geboortedatum: 19 januari 1984 Clubs: Anderlecht (2006-2008 / 60 matchen, 1 goal, 2 assists)

De vierde verdediger in dit lijstje, maar hij mocht niet ontbreken. De beenharde Argentijn vormde in zijn paars-witte periode een ijzersterk duo met Roland Juhász. Won later met FC Sevilla twee keer de Europa League en stond na het seizoen 2013/14 in het Team van het Seizoen van de Europa League, samen met zijn ploegmaats Beto, Stéphane Mbia en Ivan Rakitic.

Nicolás Pareja bij Anderlecht © Belga Image

9 João Carlos

Nationaliteit: Braziliaan Geboortedatum: 1 januari 1982 Clubs: Lokeren (2004-2008 & 2016), KRC Genk (2008-2011)

Een klasbak in de verdediging. João Carlos Pinto Chaves voetbalde in België voor Lokeren en KRC Genk, maar kon hier nooit een prijs pakken. Ging daarna zijn geluk beproeven in Rusland bij Spartak Moskou en Anzji.

João Carlos bij KRC Genk. © Belga Image

8 José Izquierdo

Nationaliteit: Colombiaan Geboortedatum: 7 juli 1992 Clubs: Club Brugge (2014-2017 / 117 matchen, 38 goals, 19 assists)

Maakte van 2014 tot zijn vertrek naar Brighton & Hove in 2017 gemiddeld één goal per twee matchen voor Club. Won in 2016 ook de Gouden Schoen en werd Colombiaans international. Was aanwezig op het WK in Rusland. Fladdert blij en vrij door het leven en is altijd voor een grap te vinden. Was door zijn onbekommerdheid bijzonder geliefd bij de aanhang.

José Izquierdo bij Club Brugge © Belga Image

7 Luis Oliveira

Nationaliteit: Braziliaan Geboortedatum: 24 maart 1969 Clubs: Anderlecht (1988-1992 / 95 matchen, 36 goals)

We waren met zijn allen maar wat blij toen Luis Oliveira begin jaren 90 een oproepingsbrief van de Braziliaanse nationale ploeg naast zich neerlegde en besloot om voor de Rode Duivels uit te komen. De stijlrijke Braziliaanse spits had in het seizoen 1990/91 Anderlecht aan de titel geholpen met 18 goals in de competitie, een doelpuntenaantal dat hij daarna alleen nog bij de Italiaanse tweedeklasser Como Calcio zou overtreffen. Bleef tot zijn 43e actief als voetballer.

Luis Oliveira bij RSC Anderlecht © Belga Image

6 Juan Carlos Oblitas

Nationaliteit: Peruaan Geboortedatum: 16 februari 1952 Clubs: Seraing (1981-1984 / 84 matchen, 15 goals)

Het technische wonderkind Oblitas was een van de vedetten van Peru, waarmee hij 63 keer aantrad en deelnam aan het WK 1978. De winnaar van de Copa América in 1975 hielp in zijn eerste seizoen met zijn landgenoot Percy Rojas Seraing aan promotie naar eerste klasse en was vervolgens drie jaar lang tot 1984 een van de beste en mooiste voetballers in de hoogste klasse.

Juan Carlos Oblitas in het truitje van Peru © Belga Image

5 Bonfim Dante

Nationaliteit: Braziliaan Geboortedatum: 18 oktober 1983 Clubs: Charleroi (2006-2007 / 27 matchen, 2 goals, 1 assist), Standard (2007-2009 / 88 matchen, 3 goals, 7 assists)

Omdat hij bij Lille OSC te weinig aan spelen toe kwam, verhuisde Bonfim Dante in 2005 naar Charleroi. Daar maakte de Braziliaanse krullenbol zoveel indruk in de verdediging dat Standard hem er kwam wegplukken. Hij hielp de Rouches in 2008 aan de titel en verliet Sclessin in januari 2009 voor Borussia Mönchengladbach. Won later met Bayern München de Champions League. Voetbalt op zijn 36e nog steeds bij OGC Nice.

Dante bij Standard © Belga Image

4 Carlos Bacca

Nationaliteit: Colombiaan Geboortedatum: 8 september 1986 Clubs: Club Brugge (2012-2013 / 54 matchen, 31 goals, 15 assists)

De Colombiaanse spits maakte pas op vrij late leeftijd de overstap naar Europa. Hij was al 25 toen hij in januari 2012 tekende bij Club Brugge. Na een aanpassingsperiode kwam hij in het seizoen 2012/13 onder stoom en werd hij topschutter met 25 goals. Het leverde hem een transfer naar FC Sevilla op, waarmee hij twee jaar op rij de Europa Leauge won.

Carlos Bacca bij Club Brugge © Belga Image

3 Matías Suárez

Nationaliteit: Argentijn Geboortedatum: 9 mei 1988 Clubs: Anderlecht (2008-2016 / 241 matchen, 68 goals, 61 assists)

In de eerste weken na zijn komst naar Anderlecht was het vooral zijn vrouw Magali, een zangeres, die de show stal, maar na verloop van tijd liet de schuchtere Matías Suárez op het veld zien waartoe hij in staat was. In 2011 won hij als eerste Zuid-Amerikaan ooit de Gouden Schoen. Door knieproblemen zag hij zich in 2012 een lucratieve transfer naar CSKA Moskou door de neus geboord. Daarna had hij moeite om zijn niveau te halen, maar liet hij bij paars-wit nog flitsen van zijn klasse zien.

Matías Suárez bij RSC Anderlecht © Belga Image

2 Lucas Biglia

Nationaliteit: Argentijn Geboortedatum: 30 januari 1986 Clubs: Anderlecht (2006-2013 / 303 matchen, 16 goals, 51 assists)

De kleine Argentijnse prins van het Astridpark kreeg in zijn Belgische periode af en toe wat kritiek over zich heen, maar met vier titels en één beker gaf hij de criticasters lik op stuk. Was met zijn eenvoudige, maar nauwkeurige passing de motor van paars-wit. Groeide daarna uit tot een vaste waarde bij Lazio en nu bij AC Milan. Met de nationale ploeg bereikte hij de finale van het WK 2014, die verloren ging tegen Duitsland.

Lucas Biglia, de kapitein van Anderlecht © Belga Image

1 André Cruz

Nationaliteit: Braziliaan Geboortedatum: 20 september 1968 Clubs: Standard (1990-1994 & 1999)

Zuid-Amerika staat synoniem voor aanvallende frivoliteit en creativiteit, maar toch is het een verdediger die dit klassement aanvoert, maar wel een met een fenomenale traptechniek. Dominique D'Onofrio zei ooit over hem: 'Als Cruz een pass van zestig meter gaf naar Henk Vos in de spits, klaagde men dan over een lange bal? Nee, dan vond men dat een uitstekende pass.' Ook elegantie had hij te koop. Dat zou hij later nog laten zien bij onder meer Napoli en AC Milan. Op zijn palmares ook 31 selecties voor de Braziliaanse nationale ploeg.

Andre Cruz bij Standard © Belga Image

