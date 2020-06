De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht heeft zich unaniem achter het plan 'RSCA '20-'25' geschaard. Dat maakte paars-wit bekend in een persbericht. De bestuursleden van de Brusselse club besloten zeventig miljoen euro ter beschikking te stellen van de club.

Wouter Vandenhaute werd unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter. Michael Verschueren wordt opnieuw bestuurder en zal daarom uit het management stappen.

Het nieuwe plan 'RSCA '20-'25' voorziet in grote mate de impact van het coronavirus en daarom besloten de Brusselse bestuursleden om zeventig miljoen euro ter beschikking te stellen van de club. Vijftig miljoen euro moet komen van een herschikking van de schuld, twintig miljoen euro via vers kapitaal. Daarvoor hebben de huidige aandeelhouders en het duo Kompany-Vandenhaute zich samen geëngageerd.

Paars-wit wil op die manier ongeschonden uit de coronacrisis komen. 'In de komende weken wordt een nieuwe governance structuur uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat RSCA opnieuw kan aanknopen met zijn succesvolle verleden en die moet vermijden dat de club opnieuw in de situatie van de afgelopen periode terechtkomt', legde Anderlecht uit in haar persbericht. 'Een strikte scheiding van bestuur en management zal één van de pijlers zijn en in dat nieuwe kader heeft Michael Verschueren ervoor gekozen om zich opnieuw op zijn bestuurdersrol te concentreren.'

'RSCA dankt Michael voor de inspanningen die hij het voorbije anderhalf jaar als sportief directeur in moeilijke omstandigheden heeft geleverd en is blij dat hij bereid is om zijn bestuurdersrol weer op te nemen. Verschueren zal zijn mandaten bij ECA en UEFA verder uitvoeren en wil ook de verbindingsfiguur zijn tussen de historische aandeelhouders (Alexandre Van Damme, Etienne Davignon, Johan Beerlandt) en het nieuwe management', besloot paars-wit.

