Bestuur Zulte Waregem ontkent spanningen met Francky Dury

Francky Dury liet vorig seizoen vaak zijn onvrede blijken over het 'te voorzichtige, spaarzame transferbeleid', met soms scherpe verwijzingen naar 'de directie', 'het bestuur'. Ook dit seizoen reageerde hij in de pers al enkele keren geïrriteerd.

Zitten jullie nog op dezelfde lijn met jullie coach? De spanning is naar verluidt soms te snijden.

TONY BEEUWSAERT: 'Élke trainer wil steeds betere spelers, hoor.'

EDDY CORDIER: 'Het zou slecht zijn mochten we níét discussiëren. Maar we bereiken, in het belang van de club, altijd een compromis met alle leden van de sportieve cel: Francky, Willy Naessens, Tony en ik. Geen enkele in- en uitgaande transfer gebeurt zonder ieders goedkeuring, én die van de scouting.'

BEEUWSAERT: 'Ik noem dat zelfs geen discussies, maar overleg. En tot spanningen leidt dat niet.'

Wel tussen Dury en de scoutingcel. Die heeft hij intern, en off the record zelfs tegen journalisten, al meermaals door de mangel gehaald. 'Prutsers'.

BEEUWSAERT: 'Als een speler niet voldoet, geeft elke coach de scouting de schuld. Is het ne goeie, dan is het de trainer die hem beter heeft gemaakt.'

CORDIER: 'Dat hoor je bij elke club.'

BEEUWSAERT: 'Francky heeft in april wel gezegd dat hij niet meer met huurspelers wilde werken, om niet telkens vanaf nul te moeten herbeginnen. Begrijpelijke frustraties, maar dat is nu opgelost: negen eigen spelers en op Bedia en Sylla (gehuurd van Charleroi en AA Gent, nvdr) hebben we een aankoopoptie (van twee miljoen euro, nvdr). Daar is hij heel tevreden mee, met de hele kern trouwens.'

Waarom uit Dury in de kranten dan zijn ongenoegen over het vertrek van Kaya en Derijck, terwijl hij dat intern had goedgekeurd?

BEEUWSAERT: 'Dat moet je hem vragen. Ik lees trouwens geen gazetten, daar luister ik dus niet naar. Ik weet wél perfect wie bij welk dossier wat en wanneer heeft gezegd. Ik ben al 48 jaar, maar vergeet niets, geen énkel detail.'

Kan het op korte/(half)lange termijn tot een breuk leiden met Dury?

BEEUWSAERT: 'Ik ben in 2016 een engagement aangegaan met Francky en met Eddy. Tot vandaag trekt niets dat in twijfel. Zolang ik hier ben, zullen zij hier zijn, duidelijk?'

Wat als Dury, ondanks zijn contract tot 2023, zélf weg wil?

BEEUWSAERT: 'Hij is nog altijd zeer enthousiast. Ik zie dus geen reden.'

Omdat hij niet meer de macht heeft die hij vroeger had, ook niet bij de transfers?

BEEUWSAERT: 'In een klein bedrijf doet de baas alles zelf, maar Zulte Waregem is de laatste twee jaar sterk gegroeid, waarbij verschillende mensen elk hun bevoegdheden hebben. Francky het sportieve, Eddy is de CEO met nog heel wat andere verantwoordelijkheden, en ik kom, met een andere kijk op de zaken, soms met nieuwe voorstellen, waarvan Eddy én Francky veel hebben bijgeleerd. Je kunt alleen groeien als je naar elkaar luistert. En dat gebeurt.'

Wat als er opnieuw, zoals Club Brugge in mei/juni 2017, een topclub zijn zinnen op Dury zet? Zal u dat, zoals toen, direct weer afblokken met een persbericht?

BEEUWSAERT: 'Dat waren insinuaties vanuit de pers, vandaar die officiële reactie. Vincent Mannaert hebben we toen nooit gehoord. Wat we nú zouden doen? Daar antwoord ik niet op, want er is nu geen probleem. Dat zien we dan wel.'