Als Lukaku vandaag of zondag zijn 50ste doelpunt maakt, zal hij gratis tickets geven aan Kom op tegen Kanker en de Diabetes Liga. Zo vertelde hij in een videoboodschap.

Momenteel heeft Romelu Lukaku, Belgiës nummer 1 in de spits, 49 internationale goals op de teller staan. Binnenkort is het dus tijd voor de 50ste en dat wil Lukaku zelf niet zomaar voorbij laten gaan. Als hij erin slaagt tegen San Marino (vanavond/donderdag, 20u45) of Kazachstan (zondag 15u), belooft de Inter-speler gratis tickets uit te delen aan twee goede doelen die hem na aan het hart liggen: Kom op tegen Kanker en de Diabetes Liga. Dat vertelde hij in een video op het twitteraccount van de Rode Duivels.

"Dag allemaal, Romelu Lukaku hier. Zoals jullie weten zit ik nu aan 49 doelpunten bij de nationale ploeg. Voor mijn 50e doelpunt zou ik graag 5.000 tickets willen uitdelen aan Kom op tegen Kanker en de Diabetes Liga", opent Lukaku zijn boodschap. "In verband met kanker heb ik belangrijke mensen in mijn leven verloren, en een heel belangrijk persoon in mijn leven lijdt aan diabetes. Ik zou graag aan die twee organisaties tickets willen uitdelen."

En ook de supportersvereniging van de nationale ploeg mag zich verheugen op gratis tickets. 'Zij hebben ons gesteund sinds het begin. Ze hebben (met ons) de mooie weg meegemaakt vanaf het begin tot nu. Hopelijk zullen we samen nog mooie momenten beleven. Het is voor mij ook een manier om de mensen te bedanken voor alle steun die ik heb gekregen gedurende de afgelopen negen, bijna tien jaar, bij de nationale ploeg. Bedankt aan jullie, en ik zie jullie snel. Ciao", besluit Lukaku.

