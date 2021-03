Jacques Sys, hoofdredacteur bij Sport/Voetbalmagazine, blikt elke maandag terug op de sportactualiteit. Deze keer heeft hij het over KAA Gent, de VAR en Mathieu van der Poel.

Veel commotie was er vorige week door al die VAR-toestanden in de bekerwedstrijden.

'Het is duidelijk dat het voetbal niet meer zonder de videoref kan. En dat je die dan niet kan inschakelen in een cruciale fase van het seizoen is onbegrijpelijk. Dan krijg je toestanden zoals tijdens Standard-Club Brugge met een scheidsrechter die een doelpunt afkeurt, vervolgens toch toekent en dan weer afkeurt. Ook al bleek dat hij het bij het rechte eind had.'

'Het is duidelijk dat het voetbal niet meer zonder de videoref kan. En dat je die dan niet kan inschakelen in een cruciale fase van het seizoen is onbegrijpelijk. Dan krijg je toestanden zoals tijdens Standard-Club Brugge met een scheidsrechter die een doelpunt afkeurt, vervolgens toch toekent en dan weer afkeurt. Ook al bleek dat hij het bij het rechte eind had.''De uitschakeling is bij Club Brugge hard aangekomen. Het toont dat ze daar al lang niet meer tevreden zijn met de titel alleen. Terwijl je niet kan zeggen dat ze op Standard zo goed waren dat ze de overwinning verdienden. Steeds meer merk je dat sommigen zich midden de emotie moeilijk kunnen beheersen.''Dat Noa Lang op sociale media roept dat hij Standard veel geluk wenste in play-off 2 is wel heel ongelukkig. Al verwijderde hij later dat bericht. En speelde hij tegen Zulte Waregem weer een sterke wedstrijd. Club zette daar orde op zaken, maar ergens blijft er iets knagen. Ook en vooral die uitschakeling tegen Dinamo Kiev.''En dan alleen met een zege anders dreigen ze play-off 2 zelfs niet te halen. Hein Vanhaezebrouck heeft zich de afgelopen dagen opgewonden, de spelers moeten niet vertellen dat ze niet weten waaraan het ligt, zegt hij, dat weten ze maar al te goed. Een gebrek aan inzet, een manco aan concentratie. En kennelijk ook fysieke problemen als je ziet dat er spelers steeds weer uitvallen.''Maar eigenlijk moet je je dan ook vragen stellen over de samenstelling van de spelersgroep, als je bijvoorbeeld constateert dat een aankoop als Nurio Fortuna, die zes miljoen euro kostte, nu op de bank zit. Dat is bijvoorbeeld het verschil met KV Oostende; daar moesten sommige spelers testen vooraleer ze een contract kregen. Arthur Theate bijvoorbeeld. En Anton Tanghe moest bewijzen dat hij een profcontract verdient. Ze staan allebei al een heel seizoen in de ploeg. In een driemansdefensie.'Er wordt bij AA Gent gewoon te veel gezeurd. Het wordt tijd dat iedereen eens voor de spiegel gaat staan. Als je ziet hoe slap er werd gevoetbald in Eupen, dat is hemeltergend. Dan kan je niet blijven roepen dat het werk van Vanhaezebrouck eigenlijk maar volgend seizoen begint. En dat de spelers weinig vakantie gaan krijgen als ze play-off 2 niet halen. Wat ben je daar op dit moment mee?''Het is een van de meest indrukwekkende staaltjes die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat Van der Poel enorme lichamelijke mogelijkheden heeft, dat wisten we. Maar hij heeft daar verder aan gewerkt, zijn explosiviteit is nog verhoogd.''Het was een schitterende finale, van zo'n kopgroep droomt iedere inrichter. Dat Bernal en Pogacar daarbij waren, terwijl hun focus toch op de grote rondes ligt, was verbazend. Maar vooral de manier van koersen is echte reclame voor de wielersport. Deze generatie laat zich niet tactisch vastbinden, ze gaan er voluit voor. Want ze willen allemaal winnen. En vooral: ze zijn ook niet bang om te verliezen.'