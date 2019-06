Bij Branko Strupar in Zagreb: 'Ik dacht dat ik niet goed genoeg was'

Emilien Hofman Journalist

Hij was een van de hoofdrolspelers in de ploeg die KRC Genk twintig jaar geleden zijn eerste landstitel schonk. Vanuit zijn wijk in de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar hij sinds het einde van zijn carrière in 2003 woont, blikt Branko Strupar terug op de grote momenten van dat gouden seizoen.

Branko Strupar: 'Die laatste thuiswedstrijd van het seizoen wilde ik niet missen. We feestten tot woensdag en daarna ben ik teruggereden naar Zagreb.' © belgaimage