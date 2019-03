Bij de 100ste interland van Eden Hazard: hoe de cap een stille dood stierf

Bruno Dubois jaagt zich op: 'In een Franstalige krant las ik zelfs al eens iets over een voetballer die zijn volgende cape zou behalen. Waar had die man het over? Over mantels? Zelfs sommige journalisten weten blijkbaar niet meer dat we spreken over een cap en dat dat het Engelse woord is voor pet.' Dubois is voorzitter van Foot 100, een vzw die zich verdiept in de geschiedenis van het Belgische voetbal. 'Vanaf de eerste officiële match van België, in 1904, ontving elke Rode Duivel een cap - een echte pet dus - per interland waarin hij had meegespeeld. Dat gebruik waaide over uit Engeland.'

