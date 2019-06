opinie

'Bij nationale jeugdploegen zijn niet resultaten maar het aantal Rode Duivels dat ze produceren van tel'

François Colin Columnist en co-auteur van 'Het EK', het boek over de geschiedenis van het EK.

De Belgische U21 is na drie nederlagen uitgeschakeld op het EK in Italië. Geen reden om het land in rouw te dompelen, zegt François Colin. 'Resultaten van jeugdelftallen zijn volstrekt bijkomstig. Wat niet betekent dat de aanwezigheid van een vertegenwoordigend elftal op een eindronde onbelangrijk is.'

