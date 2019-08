Anderlecht verloor met 4-2 in het Guldensporenstadion, tijd voor een nieuw intern beraadslagen dus bij paars-wit. De Sven Kumsen en Adrien Trebels zien we echter niet meer terug. Sport/Voetbalmagazine analyseerde de eerste vier speeldagen onder Kompany.

Was het eigenlijk een goed idee om sterkhouders van vorig seizoen zomaar uit te rangeren? Gezien de onbuigzaamheid van Kompany is een terugkeer van Thomas Didillon, Adrien Trebel, Sven Kums en Alexis Saelemaekers bijna uitgesloten. Bij de 'oudjes' Trebel en Kums had Kompany hoe langer hoe meer de indruk dat hij hen niet meer kon veranderen omdat ze geconditioneerd zijn voor een ander soort voetbal dan waar hij voor staat.

Bij Didillon moet het extra hard zijn aangekomen: hij had zich voorgenomen om de jongeren te omkaderen en zijn leidinggevende capaciteiten nog meer te ontwikkelen. De tsunami die Kompany veroorzaakte, kwam hoofdzakelijk de youngsters ten goede. Op Neerpede hebben de jongeren nog meer dan vorig seizoen de indruk dat er rekening met hen wordt gehouden.

In het Lotto Park zijn de beleidsbepalers slechts met een ding bezig: make Anderlecht great again. De groeipijnen neemt Kompany erbij. En zo lang de supporters blijven applaudisseren en enthousiast supporteren moet Vince The Prince zich geen zorgen maken. 'Ik ben niet iemand die na een tegenslag minder zal doen', aldus Kompany. 'Wie mij kent, weet dat ik nu keihard uitkijk naar de match in Genk.'