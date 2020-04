De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag de proflicentie voor 1A en 1B niet toegekend aan Standard, KV Oostende en Moeskroen. Tenzij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) anders beslist, zakken die clubs naar de eerste amateurklasse. Ook vier 1B-clubs grepen naast de licentie.

Elf profclubs moesten vorige week extra toelichting geven over hun dossier. Daarvan zijn er alsnog zeven die de Licentiecommissie niet konden overtuigen van hun levensvatbaarheid. Behalve eersteklassers Standard, Moeskroen en Oostende gaat het om vier 1B-clubs: Lokeren, Roeselare, Lommel en Virton. De zeventien andere ploegen zijn geslaagd in eerste zit.

KV Oostende en Standard gaan in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de proflicentie niet toe te kennen. Dat bevestigden beide clubs woensdag op hun website. KVO valt via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ook de toegekende licentie van RSC Anderlecht aan.

KV Oostende zag het slechte nieuws van de Licentiecommissie al aankomen. De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder PMG zou worden doorgevoerd. Door het uitblijven van een overnamedeal, vond die injectie niet plaats en kan de kustploeg zijn continuïteit voor het komende anderhalf jaar niet aantonen. Het is immers niet duidelijk over welke middelen KVO zal beschikken.

De kustploeg wijst met een beschuldigende vinger naar Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo schuldeiser is en eigenaar van de tribunes van Oostende. Volgens KVO staat Coucke een deal met PMG in de weg. De kustploeg beticht de RSCA-preses van belangenvermenging en valt daarom ook de licentie van RSC Anderlecht aan via een tweede arbitrageprocedure bij het BAS. De Licentiecommissie kwam niet tot dezelfde conlusie. KVO dreigt ook nog met een derde procedure bij het BAS. 'De club sluit niet uit dat zij zich zal aansluiten bij de lopende procedure voor het BAS aangespannen door Virton en waarin de legaliteit van het licentiereglement ter discussie staat', klinkt het op de website.

Ook Standard laat weten het niet eens te zijn met de 'interpretaties' van de Licentiecommissie, die onder meer besognes had over de stadionverkoop, de negatieve financiële cijfers en niet-betaalde tekenpremies. 'Standard betwist de licentieweigering en zal zijn belangen verdedigen voor het BAS', aldus de Rouches op hun website.

Het is nog niet duidelijk wanneer de arbiters van het BAS zich over het licentiedossier zullen buigen. Uiterlijk op 10 mei moet het vonnis bekend zijn.

Lokeren naar het BAS

Rond de middag raakte bekend dat Lokeren als eerste geen proflicentie zou krijgen voor volgend seizoen, maar onmiddellijk daarna vertelde voorzitter Louis de Vries dat hij naar het BAS zou stappen om alsnog een licentie te krijgen voor zijn team. Hij neemt zo de vlucht vooruit en weet nu al dat de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) geen gunstig advies zal verlenen aan het dossier van de Waaslanders.

De Vries zegt nog steeds onderhandelingen te voeren met kandidaat-overnemers en daarom naar het BAS te stappen. Hij ziet immers nog steeds een uitweg.'Mocht ik de moed al opgegeven hebben, wat anderen misschien al lang zouden hebben gedaan, dan gingen we niet naar het BAS', legde Lokeren-voorzitter De Vries uit. 'Ik hoop echter nog steeds op een goede afloop in deze hele affaire. En daar werken we keihard aan. Nog altijd.'

Er werden dit jaar al verschillende pistes bewandeld om Sporting Lokeren opnieuw financieel gezond te maken. Maar met nog geen enkele partij kwam het tot een akkoord. 'We trekken naar het BAS omdat we nog volop bezig zijn om een oplossing te vinden', vervolgde De Vries. 'Ik voer momenteel gesprekken met mensen uit het buitenland. Daarover kan ik niets meer zeggen. Discretie is aan de orde in dergelijke gevallen, dus kan ik ook niet melden over wie het gaat. Ik werk nog steeds aan de redding van mijn club.'

Door de coronamaatregelen hebben ze bij Sporting Lokeren wat tijd gekocht. Er werden ondertussen twee voorlopige bewindvoerders, Kris Goeman en Juul Creytens, aangesteld door de Ondernemingsrechtbank van Dendermonde en de datum waarop de club met stamnummer 282 mogelijk failliet verklaard zou worden is opgeschoven van 23 maart tot 20 april.

Indien Sporting Lokeren geen licentie krijgt zou de tweevoudig bekerwinnaar kunnen afdalen naar de tweede amateurklasse.

Lees ook: De roemrijke geschiedenis van Sporting Lokeren: toen topspelers Daknam verkozen boven Man U

Mouscron dreigt naar eerste amateurklasse te zakken

Ook RE Mouscron club kreeg geen proflicentie toegekend.Tenzij het BAS anders beslist, zakken de Henegouwers naar de eerste amateurklasse. Mouscron bevestigde alvast beroep aan te zullen tekenen.

Mouscron slaagde er niet in de levensvatbaarheid van de club voor de komende achttien maanden aan te tonen. De Henegouwers halen de coronacrisis aan. 'Onze hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant probeert al enkele maanden de club te versterken door nieuwe partners aan boord te halen. Op het moment dat de deals bijna rond waren, fnuikte de pandemie de contacten met de nieuwe investeerders. Door de economische onzekerheid door het coronavirus konden we de op het moment dat we het dossier moesten afgeven de continuïteit niet bewijzen', klinkt het op de website.

Mouscron maakt zich sterk dat voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wel de nodige financiële garanties neergelegd kunnen worden. De club besliste dan ook meteen in beroep te zullen gaan tegen de licentieweigering. 'We zijn ervan overtuigd dat we de licentie via het BAS wel zullen krijgen', reageert CEO Paul Allaerts.

Mouscron denkt de continuïteit te kunnen verzekeren met behulp van een crisisbudget. 'We onderzoeken verschillende pistes en zijn nog altijd optimistisch dat we de grote problemen veroorzaakt door de wereldwijde gezondheidscrisis kunnen oplossen.' Het is nog niet duidelijk wanneer de arbiters van het BAS zich over het licentiedossier zullen buigen.

