Terwijl de Duitse Bibiana Steinhaus afscheid nam nadat ze de Duitse supercup gefloten had en de Franse Stéphanie Frappart zich opmaakt om Lyon-Marseille te leiden in de Ligue 1, kijken we hoe het gesteld is met de vrouwelijke arbitrage in België.

Woensdag 30 september in de Allianz Arena. Bayern mag nog maar eens een trofee in de prijzenkast bijzetten na winst in de Duitse supercup tegen het Borussia Dortmund van Thomas Meunier (die een enorme kans miste bij een 2-1-stand voor Bayern).

...

Woensdag 30 september in de Allianz Arena. Bayern mag nog maar eens een trofee in de prijzenkast bijzetten na winst in de Duitse supercup tegen het Borussia Dortmund van Thomas Meunier (die een enorme kans miste bij een 2-1-stand voor Bayern). Behalve een vijfde prijs in enkele maanden tijd betekende die wedstrijd ook het loopbaaneinde van Bibiana Steinhaus. Als enige vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga was ze ook de eerste vrouw die een wedstrijd leidde in een van de grote competities. Dat gebeurde in september 2017. Op haar 41e hangt de politieagente het fluitje nu aan de wilgen.Bij onze zuiderburen luidt de grote naam van de vrouwelijke arbitrage Stéphanie Frappart (36). In augustus 2019 zette zij een foutloze prestatie neer in de Europese supercup tussen Chelsea en Liverpool. Opvallend in die wedstrijd: een penalty toegekend door de VAR én indrukwekkende statistieken. Frappart liep in 120 minuten maar liefst 16,1 kilometer. 'De langste afstand in 400 Champions Leaguewedstrijden die de voorbije jaren geanalyseerd werden', volgens Roberto Rosetti, verantwoordelijk voor de arbitrage bij de UEFA. Een uitzonderlijke fysieke conditie, gekoppeld aan een zin voor dialoog, wat door de spelers gewaardeerd wordt. 'Sommigen gaan zich op een andere manier opstellen tegenover een man. Zij praat en legt haar beslissingen uit', zegt Damien Le Tallec van Montpellier in Le Parisien. Pierrick Cappelle van Angers voegt daar nog aan toe: 'Ze weet een wedstrijd goed en gelijkmatig te leiden, het schiet niet alle kanten uit.'Haar volgende uitdaging? Op de zesde speeldag van de Ligue 1 de topper tussen de beide Olympiques, uit Lyon en Marseille, in goed banen leiden. Geen klein bier, want die clubs staan de laatste jaren met getrokken messen tegenover elkaar.In België heeft men moeite om het aantal 'roepingen' te doen toenemen. In 2020 floten er slechts 87 vrouwelijke arbiters in ons land, dat is iets meer dan één procent van het totale aantal refs (5900 in 2019, volgens een studie van de VUB). 'Het hoogste niveau bij de mannen waarop ze fluiten, is eerste provinciale', vertelt Stephanie Forde, operationeel directeur voor de arbitrage bij de KBVB. 'We hebben ook drie assistentes in het nationale amateurvoetbal en een aantal leidt jeugdwedstrijden of matchen in de lagere provinciale afdelingen. In het damesvoetbal hebben we drie vrouwelijke scheidsrechters die aangeduid zijn voor duels in de Super League en zes assistentes. De andere wedstrijden worden geleid door mannen.' Niet veel dus, ondanks de stijgende curve van het Belgische damesvoetbal de laatste jaren.Op het internationale niveau wordt de pool nog kleiner, want slechts twee Belgische dames staan er in de tabel met hoofdscheidsrechters, naast vier assistentes (vanaf 2021 nog maar drie). 'Op dit ogenblik zitten ze in groepen 2 en 3, waardoor ze internationale toernooien voor U17 en U19 mogen fluiten en EK-kwalificatiewedstrijden', legt Stephanie Forde uit. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Lois Otte, die eind deze maand een Europees duel zal fluiten. Om daaraan te verhelpen heeft de KBVB een plan dat stoelt op twee pijlers. Ten eerste: op een algemene manier het aantal officials optrekken. 'We willen elk seizoen tien procent meer vrouwen in onze rangen', klinkt het in het Glazen Huis. Ten tweede: het niveau van de officials verhogen. 'Zodat er in de toekomst meer vrouwelijke refs zijn die nationale en internationale wedstrijden leiden, bij de mannen en bij de vrouwen.'Een richtdatum staat er niet op dat project, maar het zal 'jaren' duren. 'Dat hangt van verschillende factoren af: onze arbiters kunnen zich blesseren of een gezin willen stichten', zegt een van de bazen van de Belgische arbitrage. 'Ze moeten slagen in tests die vereist zijn voor mannenwedstrijden. Het is voor hen dus lastig om het topniveau bij de mannen te bereiken. Maar we hopen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn.'Om dat (nog verre) doel te halen heeft de bond een samenwerkingsverband gesloten met zijn Nederlandse tegenhanger. Zo wordt het mogelijk om wedstrijden in de Nederlandse competitie te fluiten, waar er meer publiek is dan bij ons.'We wisselen advies en informatie uit, maar het gaat vooral om debriefings tussen onze en hun officials na wedstrijden die in een ander land werden geleid', zegt Forde. Er komt dus stilaan schot in de zaak. Maar net zoals bij de ontwikkeling van de Super League zal men geduld moeten oefenen. Het zal nog niet voor morgen zijn dat een Belgische Frappart het veld oploopt in de Pro League.