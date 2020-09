De Antwerpspeler is klaar om zich nog eens te tonen in de Belgische competitie. In zijn interview met Sport/Voetbalmagazine kijkt hij echter ook eens naar de situatie bij KAA Gent.

Birger Verstraete heeft er voorlopig een vervelend jaar op zitten. Bij de Duitse eersteklasser FC Köln startte de Rode Duivel in de basis, maar na een blessure en het ontslag van de coach wist Verstraete zich niet meer als titularis te handhaven. Begin 2020 viel hij zelfs uit de selectie. Tijdens de coronabreak had hij dan ook nog eens kritiek op zijn eigen club, wat hem niet in dank werd afgenomen en het verhal van Verstraete bij Köln was voorbij.

Deze zomer zocht hij dan maar een nieuwe uitdaging, op uitleenbeurt bij het Antwerp van Ivan Leko, waar hij wederom in de basis startte, maar al op derde speeldag rood kreeg en twee matchen moest missen. Maar nu is Verstraete terug, dus zocht Sport/Voetbalmagazine hem op voor een balans.

Antwerp is je derde topclub in België, na Club Brugge, dat je opleidde en lanceerde, en KAA Gent. Vergelijk ze eens met elkaar.

Birger Verstraete: 'Antwerp is aan het groeien, maar staat nog niet op het niveau van Club Brugge. De top is ambitieus, de trainer hyperambitieus maar wat we nog niet hebben op dit moment is een kern om te concurreren met de top. Dat komt wel in orde, en het seizoen is nog lang, maar we moeten er wel voor zorgen dat het over een paar weken geen inhaalrace wordt omdat we te veel punten verloren. We moeten het zelf in handen proberen te houden.

'AA Gent is de laatste jaren gegroeid, deze dramatische start had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ze kregen veel centen voor Jonathan David, maar geld is niet alles wanneer je ziet hoe het nu loopt: al twee trainers ontslagen en veel onrust. Paniek bij meneer De Witte en meneer Louwagie... Ik heb al vaak gedacht: nu zou ik daar niet willen zitten. Ik ken die twee een beetje, als ze de kleedkamer binnenkomen...

'Club Brugge heeft ook zulke momenten gekend, maar inmiddels hebben ze daar ervaring opgedaan én een zeer complete ploeg verzameld. Ze kunnen het zich veroorloven om te wachten in deze transferperiode. Je kunt immers niet zeggen dat de ploeg verzwakt is tegenover vorig seizoen. Dat is het verschil tussen de twee, denk ik: Brugge is stabiel, Gent was het, maar is plots onstabiel geworden. Ik denk niet dat ze zoiets in Brugge nog zullen meemaken.'

Lees het volledige interview met Birger Verstraete in Sport/Voetbalmagazine van 30 september.

