Op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League is een bitsig burenduel tussen Cercle Brugge en KV Oostende zaterdagavond uitgedraaid in een enigszins verrassende 0-1 overwinning voor de bezoekers.

Voor Cercle is het de tweede nederlaag in negen wedstrijden (zeven zeges) onder de nieuwe trainer Dominik Thalhammer. De Vereniging laat na om AA Gent voorlopig bij te benen en blijft zevende met 34 punten. KVO klimt dan weer naar de dertiende plaats met 27 punten. Na een potige eerste helft gaf het scorebord in Jan Breydel nog 0-0 aan.

Ploeg in vorm Cercle was halverwege met Robbe Decostere en Jesper Daaland al twee spelers kwijtgeraakt met blessures. In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De score bleef ongewijzigd tot een kwartier voor tijd, tot Oostendenaar Maxime D'Arpino thuisdoelman Thomas Didillon het nakijken gaf met een welgemikte vrije trap in de winkelhaak.

Eerder op de dag knokte hekkensluiter Beerschot zich op het Kiel tegen Zulte Waregem in extremis nog van 1-3 naar 3-3 en hebben Seraing en Eupen elkaar op een 0-0 gelijkspel gehouden. Zondag is het om 13u30 al uitkijken naar de topper van de speeldag tussen competitieleider Union Sint-Gillis en Anderlecht. Later op de dag vormt de Ghelamco Arena het toneel voor de confrontatie tussen AA Gent en Antwerp (16u), brengt KV Mechelen een bezoek aan Standard (18u30) en sluiten KV Kortrijk en Club Brugge de speeldag om 21u af in het Guldensporenstadion.

