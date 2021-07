Björn Engels is na enkele buitenlandse avonturen bij Olympiacos, Reims en Aston Villa terug in België. Sport/Voetbalmagazine ging spreken met de nieuwe verdediger van Antwerp. 'Ik moet de leider van de defensie worden.'

Je bent breder geworden!

Björn Engels: (lacht) 'Je bent niet de eerste die dat zegt. Breder en sterker, denk ik. Je ziet het nu niet zo goed vanwege die lange broek, maar vooral mijn bovenbenen zijn sterker geworden. Mijn bovenlichaam een beetje.'

Je moet hier de leider van de defensie worden.

Engels: 'Dat is wat iedereen zegt, ja. En dat is ook de bedoeling. Ik heb vier jaar in het buitenland gezeten en alles gezien. Positieve dingen, maar ook negatieve. Met die ervaring keer ik nu terug naar de Belgische competitie. Wat ik daarin kan doen, heb ik eerder al bij Club Brugge bewezen. Dat willen we hier doortrekken, met een nieuw begin, bij Antwerp.'

Was het een moeilijke beslissing om terug te keren?

Engels: 'Niet héél moeilijk, omwille van het familiale. Ik heb twee kindjes, van wie de oudste naar school moet beginnen gaan. De vraag die we ons stelden, was: wat is het juiste moment voor een terugkeer? Nu, zodat hij vanaf nul kan beginnen op een Belgische school, of laten we hem starten in Engeland en moet hij later wat moeilijkheden overwinnen? Ik was gelukkig in Engeland, het enige wat ik miste, waren wedstrijden. En daar moeten we niet flauw over doen, dat maakte de beslissing makkelijker. Als ik elke wedstrijd speel, denk je niet aan terugkeren.'

In januari was er al contact. Ergens had ik het toen al verwacht, omdat aan de einder toch dat EK wenkte.

Engels: 'Neen, het EK was het laatste van mijn zorg. Ik wilde vooral opnieuw spelen. Maar ik vond een terugkeer op dat moment niet aan de orde. Ik ben geen voorstander van transfers in januari. Oké, het was België, maar ik zag het niet zitten om alles in de loop van een seizoen overhoop te gooien. De verhuis, aanpassen aan een nieuwe club. Ik dacht: als ze nu al interesse hebben, zullen ze deze zomer ook wel komen. En inderdaad, de contacten waren er op het einde van het seizoen snel. In mijn eerste week vakantie zat ik samen met de voorzitter en Sven Jaecques. Zij waren heel overtuigend, legden uit waar ze naartoe wilden. Dat ik niet de enige transfer zou zijn, er komen nog goeie spelers. Hier zit veel ambitie.'

Lees het volledige interview met Björn Engels, waarin hij het nog heeft over zijn ervaringen in de Premier League en Frankrijk, in Sport/Voetbalmagazine van 14 juli.

