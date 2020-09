Nog drie provinciale clubs, alle drie uit eerste provinciale, probeerden afgelopen weekend de vijfde ronde van de Croky Cup te bereiken waarin ook de profclubs uit 1A en 1B uitkomen. Slechts één overleefde de vierde ronde van de Belgische beker.

Het Antwerpse Vorselaar legde de duimen tegen RFC Liège uit de hoogste amateurreeks, meteen een voormalig bekerwinnaar. Het Limburgse Bilzerse verloor van Rochefort, maar het West-Vlaamse SC Blankenberge schakelde RC Gent uit de tweede amateurklasse uit en mag zich opmaken voor een nieuw bekerfeestje op 10 of 11 oktober.

Blankenberge begon zijn bekeravontuur in de eerste ronde aan de kust tegen Koksijde-Oostduinkerke en kan in doel rekenen op een naam uit het profvoetbal. Brian Vandenbussche, die deze week 39 wordt, was jarenlang de vaste doelman van de Nederlandse subtopper SC Heerenveen. Hij kwam in Nederland ook uit voor Sparta Rotterdam en voetbalde later ook nog voor KAA Gent. Na een paar jaar als derde doelman bij Cercle keerde hij terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding aanvatte en waar hij nu mag uitkijken naar een interessante affiche.

Een zeederby tegen KV Oostende is een mogelijkheid. Nog een derde kustclub zal uitkomen in de vijfde ronde: Knokke, dat uitkomt in de hoogste amateurreeks en zaterdag won op Crossing Schaarbeek nadat het met zijn imposante spelersbus indruk maakte in het Josaphatpark in Schaarbeek.

