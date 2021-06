De oude-spits verruilt KVC Westerlo voor Top Oss, maar de internationale blijft ook analist en niet-voldoener van de prestaties van de Rode Duivels.

Deel jij de vrees van veel volgers dat het EK na een lang en slopend seizoen fysiek zijn invloed zal hebben op het spelniveau in de eerste ronde? 'Het is altijd moeilijk. Als je ziet hoeveel wedstrijden er op korte tijd werden afgewerkt, dan weet je dat er heel weinig rustmomenten waren. Laat ons daarom toch hopen dat er voldoende spelers fris zijn. Die eerste ronde blijft telkens een speciaal verhaal. Je komt uit een competitie, krijgt wat recuperatie maar moet dan toch weer in het ritme komen. Het belangrijkste blijft niet te veel energie te verspelen.'Worden Courtois en Lukaku de sterkhouders die, door de niet-volledige fitheid van Witsel, Hazard en De Bruyne, de Belgische nationale ploeg over de dode momenten en richting een prijs moeten loodsen? 'Ik zeg altijd dat als je over een goede keeper en een sterke spits beschikt, je heel ver kan geraken. ( grijnst) En let op: het is nu ook niet zo dat de rest pannenkoeken zijn. We beschikken bij de Rode Duivels momenteel over een heel goede lichting. Maar in een verdere fase van een toernooi heb je tegen de echte toppers de sleutelfiguren nodig. 'Iedereen heeft tegenwoordig schrik van Lukaku, door de bloedvorm waarin hij verkeert. Alleen moeten we er voor waken dat niet alles in zijn nek terecht komt. Ik hoop vooral dat Lieven Maesschalck het probleem rond Hazard, toch duidelijk op de sukkel, kan oplossen en hem weer zijn oude niveau doet halen. Want een goede Eden blijft superbelangrijk. 'Dat Roberto Martínez er wat jonge wolven bij haalde, juich ik toe; het zorgt voor wat verfrissing. Er loopt zo veel kwaliteit rond: nu en volgend jaar bij het WK kunnen of moeten we iets pakken met die lichting.'Frankrijk, Engeland en Portugal worden het vaakst vernoemd als kandidaat-eindwinnaars. Wie geldt voor jou als dé gevaarlijkste outsider? 'Italië. Omdat het een leuke ploeg is om naar te kijken die resultaten neerzet, maar ook mentaliteit, passie, strijdlust en kwaliteit toont. Ze doen op eindronden altijd mee voor de prijzen, zo bewijst het verleden. We houden ze toch best in het oog. Ik weet ook niet of je hen mag of kan onderschatten. Het werd een geoliede machine, met veel teamspirit en spelend vanuit een compact blok. Voor elke ploeg lastig als tegenstander.'Je loodste KVC Westerlo sinds 2017 naar de zevende, vierde, eerste en gedeelde derde plek in 1B. Waarom zat je niet meer op dezelfde golflengte als de Turkse eigenaars? 'Gewoon door een verschil in visie. Niks meer. Dan is het beter om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. We werkten uiteindelijk altijd goed samen en haalden het afgelopen seizoen, onder meer door de vele coronabesmettingen, voor het eerst de doelstelling niet om bij de eerste twee te eindigen. Ik had niet het gevoel dat er nog veel rek op zat. Daarom ben ik blij dat ik nu in een nieuwe competitie andere mensen en ploegen zal ontdekken, waar ik mezelf opnieuw kan uitdagen.'Top Oss eindigde vorig seizoen tiende in de Nederlandse tweede klasse. Welke ambities kreeg je mee van directeur Peter Bijvelds en het bestuur? 'Het is en was altijd een opleidingsclub. Van zodra er een bod komt op de beste spelers worden die verkocht. Ik moet hen verder helpen ontwikkelen. En natuurlijk willen we dan ook zo hoog mogelijk eindigen. Vier periodetitels, dat triggert. Mochten we bij de eerste acht geraken, waar je kans maakt op promotie, graag. Ik vind het zelf ook spannend, om mezelf verder te zien evolueren. Die nieuwe ontdekkingstocht - spelers scouten, screenen en overhalen - zet me op scherp. We beginnen de voorbereiding op 23 juni. Maar ik blijf ook analist voor Play Sports en Vier. Ik kijk er echt naar uit.'