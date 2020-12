De Pro League voert een administratief boetesysteem in om innige vieringen na een doelpunt of wedstrijd in 1A en 1B te bestraffen.

Dat heeft de Raad van Bestuur woensdag beslist en donderdag afgeklopt. De boetes voor clubs kunnen oplopen tot 10.000 euro. De bedragen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal.

'De Pro League wil met de maatregel haar clubs nogmaals herinneren aan hun verantwoordelijkheden', klinkt het donderdag in een communiqué. Hoewel de profvoetballers wekelijks worden getest, beseft de Pro League dat voetballers een voorbeeldfunctie hebben. Zeker in tijden waarin Jan Modaal een beperkt aantal knuffelcontacten mag ontvangen. Er werden eerder al aanbevelingen gedaan aan de clubs en wedstrijden georganiseerd voor de leukste coronaproof doelpuntenviering, maar de verhoopte effecten bleven uit. Dat leverde het voetbal kritiek op, onder meer uit politieke hoek. Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep voetballers op om 'strikter' om te springen met de coronarichtlijnen.

Boetes tot 10.000 euro

Daarop besliste de Pro League om de bestaande coronaprotocollen uit te breiden. 'Deze actualisering houdt onder meer in dat te uitbundige vieringen op het veld of in de kleedkamers, die niet covid-proof zijn, voortaan zullen gesanctioneerd worden door het management van de Pro League', luidt het. Het komt de match delegate, die in principe het gedrag van de supporters en de wedstrijdorganisatie beoordeelt, toe om inbreuken vast te stellen. Er kunnen ook bijkomende beelden toegevoegd worden aan een administratief dossier.

Clubs bij wie de inbreuken vastgesteld worden, kunnen een boete van maximum 10.000 euro (1A) en 5.000 euro (1B) opgelegd worden. Spelers en staffleden die inbreuken begaan zullen bovendien zelf een bijkomende 'vergoeding' van 750 euro moeten betalen, bovenop een verplichte inschakeling in sociale en maatschappelijke projecten. Het geld dat zo verzameld wordt, gaat integraal naar Tele-Onthaal. 'Zo spreekt het profvoetbal steun en waardering uit aan zij die in deze tijden een luisterend oor en een virtuele schouder bieden aan wie het nodig heeft', aldus de Pro League.

