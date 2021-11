Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag boetes van 2.500 euro opgelegd aan Beerschot en KV Mechelen, omdat supporters zich in het beladen duel op het Kiel hebben misdragen.

Sinds de felle promotiestrijd enkele seizoenen geleden in 1B en de afwikkeling van de disciplinaire procedure rond 'Propere Handen' staan supporters van Beerschot en KV Mechelen met getrokken messen tegenover elkaar.

Die vurige sfeer was ook merkzaam in het competitieduel tussen beide clubs van 17 oktober (0-1). Supporters van Beerschot gooiden na het doelpunt van Mrabti pyrotechnisch materiaal en twee paarse rookbommen op het veld. Scheidsrechter Lothar D'hondt legde daarop de partij enkele minuten stil.

Voordien hadden ook de Mechelse fans al pyrotechnische middelen gebruikt. En ook op slag van rust werd een zware voetzoeker afgeknald. Een vijftal Mechelse supporters hield daar gehoorschade aan over.

Voor Beerschot dikt de boete aan tot 3.000 euro, omdat een openstaande voorwaardelijke geldstraf van 500 euro (daterende van 12 oktober) ook tot uitvoering werd gebracht.

'Het gebruik van pyrotechnisch materiaal hoort geenszins thuis op een voetbalveld en dient absoluut geweerd te worden. Dit pyrotechnisch materiaal kan de fysieke integriteit (gehoorschade, brandwonden) van andere supporters, spelers, leden van de technische staf en scheidsrechters in het gedrang brengen', luidt het in het vonnis.

