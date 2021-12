Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 2.500 euro (waarvan 2.000 euro effectief) opgelegd aan AA Gent, omdat supporters van de Buffalo's bierbekertjes op het veld gooiden. STVV ontving om dezelfde reden 2.000 euro boete (waarvan 1.000 euro effectief).

AA Gent ontving de boete voor incidenten in de thuismatch tegen Standard eind november. Vlak voor het uur werden na het openingsdoelpunt bierbekers naar doelman Bodart gegooid. In de eerste helft stak een supporter ook Bengaals vuur aan. De man in kwestie werd geïdentificeerd en ontving een pv.

Pvc-buizen

STVV werd bestraft wegens feiten op het veld van Seraing. Na het laatste fluitsignaal werd een gevulde beker bier in het doelgebied gegooid. Truiense fans smeten ook twee scherpe pvc-buizen tussen de Seraing-spelers van ongeveer één meter lang. Niemand werd geraakt.

