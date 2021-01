De Nederlandse verdediger Stefano Denswil wordt door het Italiaanse Bologna uitgeleend aan Club Brugge. Dat deelde Club Brugge donderdag mee.

De 27-jarige Denswil was al een steunpilaar in de Brugse verdediging van 2015 tot 2019. De linksvoetige verdediger werd twee keer landskampioen en won één keer de beker met Brugge. In totaal speelde Denswil 177 wedstrijden voor blauw-zwart. In 2019 koos hij voor een avontuur in de Serie A bij Bologna.

Dit seizoen speelde hij slechts 122 minuten bij Bologna, verdeeld over vijf wedstrijden. De Nederlander maakte in 2012 zijn professionele debuut voor Ajax Amsterdam, drie jaar later maakte hij de overstap naar Club Brugge.

Het team onder leiding van Philippe Clement is momenteel leider in de Jupiler Pro League. Na 19 speeldagen heeft het een punt meer dan Racing Genk.

