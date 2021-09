Op zijn 73e werd Robert Huygens de nieuwe voorzitter van de KBVB als opvolger van Mehdi Bayat. Hoe valt een en ander te duiden?

Te midden van de 21.416 kijkers die zondagavond in het Koning Boudewijnstadion België-Tsjechië bijwoonden, bevond zich een fiere bondsvoorzitter. Naast Romelu Lukaku die gevierd werd voor zijn 100e selectie zet Peter Bossaert zijn breedste glimlach op. Hij is de supermanager naar wie de bond op zoek was, CEO sinds september 2018 en na het plotse vertrek van Mehdi Bayat ook het meest bekende gezicht en aanspreekpunt van de hele bestuurspiramide bij de KBVB. Alleen is hij niet de voorzitter. Rechts van Bossaert in de tribune zat een nobele onbekende voor het publiek, die zo op zondagavond zijn eerste verschijning op tv maakte. Het is de 73-jarige Robert Huygens, een discreet man die zich nooit kon inbeelden dat hij op een dag de leiding in handen zou hebben, ook al is het enkel op protocollaire wijze, van de voetbalbond. De voormalige maatschappelijk assistent bij Justitie heeft immers nooit zelf gesolliciteerd naar die functie sinds hij in 1996 toetrad tot de bond, voorgedragen door het provinciaal comité van Oost-Vlaanderen. Op dat moment was hij met zijn 48 jaar een uitzondering in een huis waar de gemiddelde leeftijd nogal hoog lag. Vijfentwintig jaar later lijkt hij dan weer de belichaming van een instituut dat eerder naar achter dan naar voor leunt, door bijvoorbeeld de oudst mogelijke kandidaten te nomineren om zich op de toekomst voor te bereiden. Binnen de KBVB heeft enkel David Delferière, voorzitter van de ACFF, de Franstalige vleugel van het amateurvoetbal, meer ervaring dan Huygens. Die lijkt wel het best geschikt om de functie van ceremonieel bondsvoorzitter in te vullen tot de nieuwe verkiezingen, aangezien hij een man is die streeft naar consensus. Door uit te komen bij de compromisfiguur Huygens kon de bond de verkiezing van de échte opvolger van Mehdi Bayat uitstellen naar juni 2022, waardoor de opvolgingsstrijd die deze zomer losbarstte met tien maanden verlengd wordt. Een strijd die meteen begon tussen de regionale vleugels, met Marc Van Craen (Voetbal Vlaanderen) en Philippe Godin (ACFF) voorop, die meteen probeerden te profiteren van het verrassingseffect dat het plotse opstappen van de afgevaardigd bestuurder van Sporting Charleroi teweegbracht, in een poging om een scenario te dwarsbomen dat al bijna uitgeschreven leek. Het was voor niemand een geheim dat Mehdi Bayat altijd van plan is geweest om van de 56-jarige Paul Van den Bulck de eerste clubonafhankelijke KBVB-voorzitter te maken in 2023, eenmaal hij opnieuw verkozen zou zijn voor een tweede ambtstermijn, om vervolgens halfweg zijn tweede mandaat plaats te maken voor Van den Bulck. Alleen zorgden de ontwikkelingen van de afgelopen maanden ervoor dat dat scenario alvast niet zal doorgaan zoals gepland. De verkiezingscampagne is dus begonnen. Favoriet in de peilingen blijft Paul Van den Bulck wel. Op dit moment lijkt hij minstens zes lengtes voorsprong te hebben op de anderen, maar in een wereldje waarin geplande scenario's niet altijd uitgevoerd worden zoals ze bedacht werden, wil dat niets zeggen. Dat betekent dat Van den Bulck, die in juni samen met een andere onafhankelijke, de 52-jarige Pascal Van Damme, werd opgenomen in de KBVB, zich flink zal moeten manifesteren op de algemene vergadering voorzien in januari, om zijn favorietenrol waar te maken. Alle ogen zullen dan gericht zijn op de Brusselse advocaat die door een onduidelijk bondsreglement zich deze zomer nog niet officieel kandidaat kon stellen. Als Van den Bulck het in januari goed doet, zal de eerste goeie indruk die hij al maakte op de Pro League-afgevaardigden Bruno Venanzi, Michael Verschueren en Peter Willems bevestigd worden. In juni zal hun steun nodig zijn wil de KBVB de geplande vernieuwing doorduwen. Zelfs met tien maanden vertraging zou de verkiezing van een onafhankelijke voorzitter een stap voorwaarts zijn voor de bond.