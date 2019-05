Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). De bondscoach riep 28 spelers op. Doelman Hendrik Van Crombrugge (Eupen) is er voor het eerst bij.

Mousa Dembélé ontbreekt, net als de geblesseerden Jason Denayer (knie), Dedryck Boyata (knie) en Koen Casteels (dij). In vergelijking met de wedstrijden tegen Rusland en Cyprus keren sterkhouders Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier en Romelu Lukaku terug.

'De wedstrijden tegen Kazachstan en Schotland zijn heel belangrijk omdat ze in eigen huis zijn', begon Martinez zijn persbabbel. 'In oktober moeten we naar Kazachstan, in november naar Rusland. We zouden graag voordien een bonus uitbouwen.'

Debutant

De bondscoach nam voor het eerst Hendrik Van Crombrugge op in zijn kern. 'Hendrik verdiende deze selectie', aldus Martinez. 'Ik heb hem altijd een sterke, moderne doelman gevonden. Hij heeft veel capaciteiten en is ook goed met zijn voeten. Het is in België moeilijk om als doelman bij de selectie te geraken. Er zijn zoveel sterke keepers. Daarbovenop werken we graag met vier doelmannen.'

Mousa Dembélé is er dan weer niet bij. 'Mousa krijgt de tijd zich verder aan te passen aan China', legde de bondscoach uit. 'Hij zal ook in de zomer verder spelen in China. Ik verwacht hem in september uitgerust en volledig terug fit bij de selectie.'

Kompany

Martinez werd vervolgens ook uitgebreid gevraagd naar de keuze van Vincent Kompany om volgend seizoen speler-trainer van Anderlecht te worden. 'Ik vind het een fantastische beslissing voor het Belgisch voetbal', was Martinez duidelijk. 'Een speler als Kompany terug in Jupiler Pro league hebben is fantastisch voor de competitie.

'Ook voor de Rode Duivels blijft alles mogelijk. Hij zal beoordeeld worden op zijn prestaties, net zoals al zijn ploegmakkers. Hij heeft de voorbije weken erg sterk gespeeld voor Manchester City en is dus een certitude in mijn selectie voor juni.'

Martinez gaf wel nog mee dat hij het een moedige beslissing vond. 'Het is een heel moeilijke combinatie om zowel speler als trainer te zijn. Vroeger gebeurde het vaker, maar het werd doorheen de tijd moeilijker en moeilijker. Het is niet te onderschatten.'

'Hij wil absoluut nog mee naar het EK, dat heeft hij mij gezegd. Ik was vooraf niet op de hoogte van zijn belissing, maar dat moest ook niet. Hij heeft me achteraf wel gebeld om het uit te leggen. Dat hij naar Anderlecht terugkomt, verbaast mij helemaal niet. Ik heb altijd geweten dat Anderlecht en Manchester City zijn clubs waren. Anderlecht gaf het voorbije seizoen veel kansen aan jongeren, Vincent is de ideale man om hen te begeleiden.'