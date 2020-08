De selectie van de Rode Duivels voor de Nations Leaguewedstrijden kent enkele verrassingen: bondscoch Martinez roept Anderlecht-aanvallers Jérémy Doku en Landry Dimata op. Ook Nacer Chadli is van de partij. Michy Batshuayi en Christian Benteke zitten er niet bij.

Roberto Martinez heeft dinsdag zijn 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van de Rode Duivels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september). De namen van Jeremy Doku en Landry Dimata zijn nieuw. Voor beide Anderlecht-spelers is het hun eerste selectie voor de Rode Duivels.

In vergelijking met de interlands van november vorig jaar tegen Rusland en Cyprus vieren Koen Casteels (Wolfsburg), Jan Vertonghen (Benfica) en Thomas Meunier (Dortmund) hun terugkeer. Het drietal was destijds geblesseerd. Jeremy Doku en Landry Dimata zijn er voor het eerst bij. Verder had de bondscoach ditmaal geen plaats in zijn selectie voor aanvallers Christian Benteke (Crystal Palace), Maxime Lestienne (Standard) en Michy Batshuayi (Chelsea). Matz Sels (Strasbourg), Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) zijn er niet bij door blessures. Bij Vermaelen was er ook de moeilijkheid hem zonder quarantainemaatregelen heen en weer te laten vliegen uit Japan.

Vincent Kompany is er uiteraard ook niet bij. Hij kondigde vorige week zijn afscheid aan en werd hoofdcoach van Anderlecht.

De bondscoach riep wel sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku op. Daar was vooraf twijfel over. Lukaku speelde vorige week vrijdag nog de Europa League-finale met Inter. De Bruyne klaagde al over de drukke kalender en verwacht eerstdaags met vrouw Michelle zijn derde kindje.

📝 Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 25, 2020

Roberto Martinez heeft dinsdag zijn 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van de Rode Duivels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september). De namen van Jeremy Doku en Landry Dimata zijn nieuw. Voor beide Anderlecht-spelers is het hun eerste selectie voor de Rode Duivels.In vergelijking met de interlands van november vorig jaar tegen Rusland en Cyprus vieren Koen Casteels (Wolfsburg), Jan Vertonghen (Benfica) en Thomas Meunier (Dortmund) hun terugkeer. Het drietal was destijds geblesseerd. Jeremy Doku en Landry Dimata zijn er voor het eerst bij. Verder had de bondscoach ditmaal geen plaats in zijn selectie voor aanvallers Christian Benteke (Crystal Palace), Maxime Lestienne (Standard) en Michy Batshuayi (Chelsea). Matz Sels (Strasbourg), Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) zijn er niet bij door blessures. Bij Vermaelen was er ook de moeilijkheid hem zonder quarantainemaatregelen heen en weer te laten vliegen uit Japan. Vincent Kompany is er uiteraard ook niet bij. Hij kondigde vorige week zijn afscheid aan en werd hoofdcoach van Anderlecht. De bondscoach riep wel sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku op. Daar was vooraf twijfel over. Lukaku speelde vorige week vrijdag nog de Europa League-finale met Inter. De Bruyne klaagde al over de drukke kalender en verwacht eerstdaags met vrouw Michelle zijn derde kindje.