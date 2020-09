Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de interlands tegen Ivoorkust (8/10), Engeland (11/10) en IJsland (14/10). Vijf spelers krijgen een eerste oproeping: Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden.

Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden zullen na de oefenmatch tegen Ivoorkust de selectie verlaten en de U21 vervoegen. Kayembe en Lukebakio zijn ook nog inzetbaar voor de Nations Leagueduels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik).

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 30, 2020

Bondscoach Martinez koos met liefst 33 spelers voor een heel ruime groep. 'Niemand zal de drie wedstrijden spelen', vertelde hij in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. 'Wij hebben er immers niet voor gekozen om de oefenmatch te spelen, het idee kwam van de UEFA om gedurende de interlandperiode drie wedstrijden te spelen. Ook in november zal dat het geval zijn. Daarom is de selectie nog wat ruimer. Het is verstandig om in deze fase van het seizoen dezelfde spelers geen drie partijen op rij te laten afwerken.'

Martinez nam in zijn selectie Eden Hazard op, op voorwaarde wel dat hij woensdag of zondag minuten krijgt bij Real Madrid. 'Als Eden bij Real op het veld komt, wil het zeggen dat hij honderd procent fit is. Dan zal hij de Duivels vervoegen', aldus de bondscoach. 'Als hij slechts 99 procent is, zullen we hem niet gebruiken. Real denkt op dezelfde manier. Als Eden dus niet met zijn club in actie komt, reist hij niet af en blijft hij bij Real trainen.'

Yari Verschaeren testte tien dagen geleden positief op het coronavirus, maar Martinez rekent toch op de Anderlecht-youngster, als hij genezen wordt verklaard. 'Als hij zondag negatief test, sluit hij bij de groep aan. We wachten op groen licht. Op fysiek vlak heeft hij niets verloren, hij bleef individueel trainen.'

Voorin baden de Belgen in luxe, met Romelu Lukaku, Michy Batshuayi en Christian Benteke. Ook Divock Origi heeft een plaatsje in de ruime kern. 'Batshuayi zal deze interlandperiode van bij de start honderd procent zijn, en Origi en Lukaku hebben de goede vorm beet. Daarom zit Landry Dimata niet in de groep van 33. Maar hij blijft tot onze plannen behoren en het was leerrijk hem in september bij ons te hebben.'

België opende in groep 2 van de Nations League met 6 op 6 dankzij overwinningen eerder deze maand in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1). Engeland staat met 4 op 6 tweede na 0-1 winst in IJsland en een 0-0 gelijkspel in Denemarken.

