Daags na de 1-0-zege tegen Kroatië sprak bondscoach Roberto Martínez in Tubeke met de pers. Daarin ging het onder meer over Kevin De Bruyne en de wedstrijd van zondagavond.

'Kevin De Bruyne is bij de groep, dat is het hoogtepunt van de dag', begon Martínez aan de persconferentie. 'Het is ook voor de spelers een groot verschil als hij erbij is, maar ik verwacht hem nog niet tegen Rusland. Ook of hij een masker moet dragen is onduidelijk. Door de operatie is zijn gezicht sterk genoeg om het zonder te doen, maar we hebben er een laten maken voor in het geval dat het toch nodig zou zijn. Dat gaan we de komende dagen op training zien.'

De voorbereiding op het EK begon voor Martínez pas echt tegen Kroatië gisteravond, toen de Rode Duivels met 1-0 wonnen. 'Ik zit hier met een glimlach omdat we gisteren hebben gewonnen, natuurlijk. Ik zag een goed team dat een veeleisende manier van spelen erg snel onder de knie had. Nu zijn we echt goed op weg naar de eerste wedstrijd tegen Rusland van zaterdag. Dat is natuurlijk leuk om te zien als bondscoach. En bovendien heb je dan de komst van De Bruyne, het goed herstel van Axel Witsel en de speelminuten van Eden Hazard gisteren. Dat maakt me snel blij.'

In totaal mocht de speler van Real Madrid zo'n tien minuten op het veld staan. 'Bij Hazard was het gisteren vooral een psychologische kwestie om opnieuw op het veld te staan. De minuten of de prestatie maakten nog niet zoveel uit. De volgende stap is nu wel om terug matchritme op te doen en die intensiteit van wedstrijden terug te vinden. Daar gaan we ook op focussen tijdens de trainingen. Maar Hazard heeft de wedstrijd goed opgepikt, dat is ook belangrijk.'

Alles lijk dus positief te zijn in het Belgische kamp voorlopig, al maakt Martínez zich nog zorgen over twee spelers. 'Het is voorlopig afwachten hoe Dedryck Boyata en Leandro Trossard de komende dagen zullen zijn.'

De overwinning tegen Kroatië was een deugddoende zege voor de bondscoach, al gaan de volgende wedstrijden andere koek zijn. 'De wedstrijd van gisteren was de laatste waarin het ging om minuten te maken. Vanaf nu gaat kwaliteit voor op oefenen. Ik wil dan een Hazard zien die plezier maar ook het verschil maakt tijdens een wedstrijd. Nu moet iedereen kunnen bijdragen aan de resultaten van dit team.'

Een van de uitblinkers tegen Kroatië was Romelu Lukaku, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. 'Of hij de beste spits ter wereld is? Ik ben daar wat bevooroordeeld in, want ik werk al zo lang met hem samen. Ik zeg je dus dat hij de beste is. Al zag ik hem de laatste tien maanden ook erg veranderen. Hij is fysiek en tactisch nog beter geworden.'

